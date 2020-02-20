财政部：确保防疫优惠政策“应享尽享”
为加强新冠肺炎疫情防控财税政策落实和财政资金监管，支持企业复工复产、保障经济运行，2月19日，财政部印发《财政部关于加强新冠肺炎疫情防控财税政策落实和财政资金监管工作的通知》（以下简称《通知》）。要求各级财政部门要加强疫情防控财税政策落实，确保患者、有关医疗卫生机构和医务人员以及疫情防控重点保障企业“应享尽享”财税支持政策。
《通知》要求各级财政部门要密切跟踪相关政策措施落地情况，及时反映情况和问题，对疫情防控财政资金要加强监管，重点关注与疫情防控有关的患者救助费用补助、临时性工作补助、财政贴息、物资采购等有关财政资金的审核、拨付、管理使用等情况，督促指导相关部门规范疫情防控资金财务管理和会计核算，切实保障资金使用安全合规有效。
同时，对于疫情防控财税政策落实不到位，财政资金分配、资金补助不合理等问题，要及时予以纠正。《通知》明确，各级财政部门要建立疫情防控资金台账，及时、足额拨付各项疫情防控资金，及时向社会公开相关信息，通过网络、电话等多种方式受理群众举报，严肃查处违规问题。涉及重大违法违纪问题，要及时移交纪检监察或司法机关处理。（中青报·中青网记者 张均斌）
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