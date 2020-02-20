医护人员如何有效防护COVID-19？世卫组织如是说

在新冠肺炎疫情中，如何更好地保护医护人员成为各界关注的焦点。世卫组织媒体中心日前发布医护人员防控COVID-19专题问答，现整理部分内容如下：

医护人员在治疗和护理COVID-19疑似或确诊患者时，如何配备防护装备？

世卫组织目前对COVID-19急性呼吸道疾病疑似或确诊患者的医护人员的指导意见是，除了所有医护人员针对所有患者应始终采取的标准防护措施之外，还建议采用预防接触感染和飞沫感染措施。关于个人防护装备，接触和飞沫传播预防措施包括，在进入收治COVID-19急性呼吸道疾病疑似或确诊患者病房之前，应佩戴一次性手套保护双手，穿戴清洁、非无菌的长袖袍服保护衣物免受污染，佩戴医用口罩保护口鼻，并戴上眼部防护装置（如护目镜和防护面罩）。

为什么世卫组织建议COVID-19疑似和确诊患者的医护人员采取接触和飞沫传播预防措施，而不是采用常规空气传播预防措施？

世卫组织国际专家审查了COVID-19传播模式的现有证据并得出共识，制定了快速指导方针。现有证据表明此病毒通过飞沫和接触受污染的设备表面而传播。现有证据显示该病毒通常不会通过空气传播。其他病毒性呼吸道疾病显示，在产生气溶胶的操作（例如气管插管和支气管镜检查）中，可能会发生空气传播，因此世卫组织只建议对这些操作程序采取空气传播预防措施。

对于COVID-19疑似或确诊患者所在的医疗机构或住所，推荐使用哪些消毒剂对环境消毒？

COVID-19疑似或确诊患者所处的医疗机构或住所中，应使用可以有效抑制COVID-19和其他冠状病毒等包膜病毒的消毒剂对环境消毒。许多消毒剂（例如常用的医院消毒剂）对包膜病毒有抑制作用。世卫组织目前建议：用70%医用酒精对可以重复使用的专用设备（如温度计）进行消毒。用0.5%（相当于5000ppm）的次氯酸钠对家中或医疗机构中经常接触的表面进行消毒。

是否有处置COVID-19疑似或确诊患者产生的医疗废物的特别程序？

没有。在COVID-19疑似或确诊患者的医护环境中或居家护理过程中产生的医疗废物应作为传染性医疗废物予以处置。

疑似和确诊患者可住在同一间病房吗？

COVID-19急性呼吸道疾病疑似和确诊患者最好应单间隔离。一些COVID-19的疑似患者实际上可能还患有其他呼吸系统疾病，因此必须将他们与COVID-19确诊患者隔离开。如果条件所限，同一间病房里的病床之间应始终保持至少1米距离。

一次性医用口罩可以消毒和重复使用吗？

不可以。一次性医用口罩只能一次性使用。用后应妥善取下口罩（不触摸正面，从后面通过两端皮筋或线绳取下口罩），并立即丢入带盖的传染性材料垃圾桶，然后采取手卫生措施。

世卫组织是否建议身体健康的人在COVID-19疫情期间佩戴医用口罩？

不，世卫组织不建议社区中无症状的个人（即没有呼吸道症状的人）佩戴医用口罩，因为目前没有证据表明，健康的人使用医用口罩可以预防COVID-19传播。医用口罩的误用和滥用可能会导致严重的库存短缺问题，造成真正需要医用口罩的人反而无法获得。