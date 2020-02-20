防护装备包括12件物品 每脱下一件都要洗手消毒

“从病区出来，脱防护装备最重要。每一个步骤都得小心谨慎，动作放慢，容不得一丝疏漏，否则就会有被感染的风险。防护装备包括防护服、护目镜、头套等十余件物品，脱防护装备整个流程需要十多个步骤，每卸下一层时，都进行严格洗手消毒，洗手至少12次，用时约15分钟。”近日，在武汉市青山区一家酒店的会议室内，河南省人民医院中心ICU护师秦国顺，给大家演示了穿脱防护装备的过程。

如何快速安全地穿脱防护装备，是支援湖北的医护人员的第一课。

“穿脱防护装备的步骤比较复杂，进入感染病区之前，所有医护人员都必须全副武装：穿好工作服、防护服，戴上医用口罩、护目镜、医用帽子，再套上靴套鞋套、戴上医用胶手套。为了安全，实行多层防护，仅医用胶手套就要戴三层。”秦国顺说。

秦国顺叮嘱，“如果防护不当或者操作失误，被感染的风险很高，所以不但要求医护人员具有丰富的工作经验，还要足够细心，精神高度集中，每一个步骤都必须十分谨慎。”

那么从医院回到所住酒店，如何避免将病毒带入房间？河南省人民医院急诊科护师卢勇兵告诉记者，每名医护人员房间内均被划出了“三个区”，即：清洁区、污染区、半污染区。脱换衣服有严格流程，严格洗手消毒，这样才能进入清洁区的床铺上休息、喝水或打电话。（李凤虎 记者乔地）