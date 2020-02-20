火神山医院副院长徐迪雄： “坚决完成‘打胜仗，零感染’的目标”

深夜的武汉，万籁俱寂，夜色如漆。武汉火神山医院的一间办公室仍亮着灯光。作为火神山医院副院长，军队援鄂医疗队专家、陆军军医大学医疗队长、陆军特色医学中心主任徐迪雄和医疗队骨干讨论正酣，大家连夜研究第二天的救治工作。

母亲嘱咐他放开手脚好好干

“送到我们这里的全是确诊患者，有的病情很重，我们现在一分钟也耽误不起，与时间赛跑，与病魔抢生命，我们多付出多努力一些，患者的生命健康就多了一分保障。”徐迪雄言语急切。自除夕夜从重庆奔赴武汉后，他和队员一刻也不敢懈怠，20多天来，争分夺秒救治新冠肺炎确诊患者。

“徐队长肩上的担子很重，工作强度很大，但他拼劲十足，忘我奉献，激励着我们守好战位打胜仗。”队员们由衷地佩服他、信任他。

这次紧急任务不期而至，是徐迪雄没想到的。本来他已准备回老家陪身体不好的78岁老母亲吃团圆饭。平时因工作繁忙很少陪在老母亲身边，他觉得亏欠老人很多。但武汉疫情告急，形势严峻，除夕前一天，徐迪雄被任命为陆军军医大学医疗队长，带领医疗队前往武汉支援。

“坚决执行命令，保证完成任务！”面对组织的信任和重托，徐迪雄没有丝毫犹豫，立即领受任务，迅速部署工作，思想动员，抽组人员，准备物资，很快组建起150人的战斗队。

这时，面对期盼他回家的老母亲，他忐忑不安地拨通电话：“妈，对不起，我这边有任务，今年过年不回来。”老人却说：“孩子，我懂，你是军人就要听党的话，听组织的话，放开手脚好好干，不要担心我。”母亲话音刚落，这位从军30载的男子汉鼻子一阵发酸，母亲没有半点抱怨，而是非常理解支持他，让徐迪雄非常感动。

几乎没睡过一个囫囵觉

除夕深夜，空军运输机紧急出动，将徐迪雄带领的医疗队快速运至武汉。按照上级任务部署，医疗队进驻武汉疫情最前线——金银潭医院，接管了两层病房用于接诊新冠肺炎患者。到达目的地，已是次日凌晨。徐迪雄和指挥组来不及休息，立即指令物资设备运送安装到位，与院方互通接洽，安排队员住宿，制定病房改造方案，还召开医疗队党支部紧急会议，对接下来的工作进行讨论和安排。会议结束后，已是凌晨3点。

“徐队长，有事情向您报告！”早上7点刚过，才睡不到4小时的徐迪雄接到一名专家打来的电话，他立即奔向病房现场办公。

两天后，隔离病房建好正式接诊，确诊的重症病人一个接一个被送到里面，空气凝重了起来。队员从没面对过传染性如此强的疾病，心里还是免不了有些紧张。这虽不是硝烟炮火的战场，却是与死神斗个你死我活的实战。徐迪雄决定率先垂范，为大家鼓劲打气，要求穿上防护服亲自去里面查看。队员劝阻说：“您在外面坐镇指挥就行，不必亲自到里面。”他却说：“越是危险，指挥员越是要靠前指挥作表率。”他带领指挥组的同志，穿上防护服、戴上口罩和护目镜走进隔离区，从清洁区、半污染区、污染区，从每个病房到每张病床，他带着大家逐一查看，确定安全才放心让其他医护人员进入。

在他的鼓舞下，队员们不怕艰险不怕困难，以忘我的精神投入工作。由于人手紧张，有的队员连续工作近8小时，已经远远超出工作极限，体力透支严重；有的队员长时间穿戴护目镜和口罩，脸上被挤压出深痕甚至血印，徐迪雄对此心疼不已，并想尽办法来为队员们调适。

自从到了武汉，徐迪雄几乎没睡过一个囫囵觉，被任命为火神山医院副院长后，肩上的责任和担子更加艰巨，但他信念坚定，心怀信心，力争带领队员实现“四个目标”：治愈率最高，死亡率最低，医务人员零感染，收治患者零投诉。疫情还未结束，战斗仍在继续，为了最后的胜利，他和队员们坚守战位。“坚决完成‘打胜仗，零感染’的目标。”他说。