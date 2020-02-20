湖南启动首批新冠肺炎 疫情应急专项项目

科技日报长沙2月19日电 （记者俞慧友 通讯员郭三元）19日，记者从湖南省科技厅获悉，该厅联合湖南省财政厅启动的“抗击新冠肺炎疫情应急专项”截至目前已受理400项项目。其中，21项目入选首批专项，即将启动实施。

1月28日，湖南在全国省份中率先启动新冠肺炎疫情应急专题项目申报，通过事前资助方式支持，加快推动疫情防控应急科技攻关。项目主要支持疫情防控技术集成示范、防控装备研发应用、监测体系建设、病原检测的新技术方法及产品研发与应用等四方向。湖南省科技厅社发处处长吴桂贤介绍，立项着力突出与疫情防控密切相关、科技创新支撑疫情防控、临床一线与成果应用及竞争择优等原则。

记者了解到，项目承担单位中，投入疫情防控的第一线单位，如中南大学湘雅系医院、南华医院等，均获重点支持，占立项半数以上。其中，湖南中医药大学第一附属研究院教授陈新宇的“湖南省新冠肺炎中西医结合诊疗方案多中心平行对照临床研究”项目，主要围绕建立中医药防控理论体系及中西医结合诊疗NCIP临床诊疗数据库，观察和总结新型中医药防治理论体系临床有效性等展开。目前，该项目已完成中国临床试验注册中心注册、申报医院伦理委员会审核、确定了省市及各市州定点医院研究者及相关科研联络员名单等准备工作；长沙市第一医院教授刘激扬的“新型冠状病毒肺炎防治技术集成研究”，则主要聚焦研究临床中患者的CT改变、探索糖皮质激素抗病毒临床疗效、寻找患者中医诊断规律和适宜的中医治疗方案及心理危机干预技术等临床“实操”内容，探索诊疗中的湖南经验。

此外，该省还启动了“湖南省新型冠状病毒肺炎疫情大数据监控服务平台研究及应用”等多个监测体系项目，而这项工作有望获长期支持，为未来此类疫情防范提供预警等科技支撑。