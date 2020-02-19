今年高校毕业生数量将创历史新高 人社部：千方百计助力毕业生就业

人民网北京2月19日电（记者孙博洋） 19日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就有序推动各类企业复工复产和稳岗就业工作情况进行了介绍。会上，人社部就业促进司副司长宋鑫就2020年高校毕业生求职就业等相关问题进行了回应。

宋鑫表示，高校毕业生就业事关家庭福祉和国家发展。今年高校毕业生数量将创历史新高，达到874万，就业任务很重。受疫情影响，毕业生求职面临不少困难和不便，一些尚未落实工作的毕业生更是焦虑重重。人社部正会同有关方面抓紧完善就业支持举措，千方百计助力毕业生平安顺利就业。

对于如何保障高校毕业生就业求职，宋鑫将人社部正在做的工作概括为“五个一”：

一是启动一项问卷调查，会同教育部开展毕业生状态和心态调查，了解疫情影响下毕业生面临的急迫困难和问题，尽快研究推出精准性的政策措施。

二是组织一系列网络招聘活动，会同国内影响较大的人力资源服务机构，设立毕业生就业专区，增加行业化、特色化招聘，提供一大批有针对性的就业岗位。

三是推出一批在线职业指导课程，组织公共就业服务专家，解答毕业生求职就业关心的问题，提供职业指导和心理辅导。

四是增加一些线上可以办理事项，公共就业人才服务机构将延长报到接收时间，尽最大努力为高校毕业生办理就业协议签订和报到手续等提供便利。同时，我们也会引导用人单位适当延长招聘时间、推迟体检和签约录取。

五是开展一系列就业创业政策推介活动，指导各地发布政策服务清单，扩大基层就业、企业吸纳、贷款贴息、税收优惠、灵活就业等政策的知晓面，确保政策落地生根见效，让高校毕业生能够得到实惠。

同时宋鑫表示，这次湖北受疫情影响严重。对湖北高校毕业生的就业问题，人社部将重点予以关注，实施必要的就业促进举措，加大线上岗位投送力度，拓展毕业生择业渠道，增加就业机会。