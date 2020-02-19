美年大健康北京援鄂医疗队出征

2月19日，美年大健康产业集团高级副总裁、COO、北京及北方区域总经理林琳率北京公司管理团队在北京美年牡丹园分院为首批援鄂医疗队举办出征仪式。

仪式上，林琳嘱托北京美年最美“逆行者”，不负重托，不辱使命，平安归来，并向她们提出两点希望：一是希望大家发挥专业特长，认真履行医务工作者的职责，全心全意投入疫情救治工作中，为筑牢疫情防控战斗堡垒不遗余力贡献力量。二是强调大家严格做好各项防护措施，在执行救护任务的同时保护好自己，平安归来。

擎旗踏征程，誓言藏大爱！

北京美年支援湖北首批医护人员均是女性。启程之际，林琳为北京美年首批援鄂医疗队授旗，旗帜就是责任。志愿者在旗帜下重温《中国医师宣言》。

为保障援鄂医护的安全，北京美年为他们精心准备了医疗防护物资和贴心的生活物资，让他们安心“战斗”无后顾之忧。出征仪式结束后，北京美年首批援鄂医疗队将启程奔赴湖北抗疫最前线，执行抗疫救护任务。他们美丽、可爱、无惧、无畏，不计报酬，不顾个人安危，逆向而行!他们就是白衣战士，愿战士此去平安，早日凯旋。

据不完全统计，自疫情爆发以来，美年大健康累计至少765位医护主动提交《请战书》；至少1208位医生上线义诊；捐赠医疗防护物资若干。