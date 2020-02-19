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驰援手记——战地播报

难忘今“宵”

2020年02月19日14:55 来源：人民网-人民健康网

武汉，我还没来得及欣赏你的美景，也没来得及了解你的风土人情，就已经加入了这场没有硝烟的战争……

5:00尽管胃还没有“睡醒”，依旧逼着自己吃饭，但只敢喝三口汤。6：10到达病区，按规范穿防护装备。6:45进入隔离病房,开始了紧张忙碌的一天。

有人说你若想看清人间冷暖，应该去医院看看病房里的悲欢离合。

（一）携子之手，与子偕老

27床邓奶奶躺在床上，连翻身都费劲，照顾她的是老伴白爷爷，从外貌和精神状态来看，邓奶奶比白爷爷年长了很多。在白爷爷眼里，她勤劳善良、能吃苦，年轻时是一名优秀劳模。因为得了肿瘤，身体每况愈下，才变得如此虚弱苍老。白爷爷心疼的说“她年轻时太能干了，身体都累坏了，现在又得了这个病，我真的很担心她。”我告诉白爷爷我们是来自北京的国家中医医疗队。此时，白爷爷的眼泪在眼眶里打转激动地说，“我听到你们说话就感到非常的亲切，你们来了，我就放心了。”原来，年轻时白爷爷在北京昌平当过兵，“北京”情节很快拉近了我们之间的距离。今天我给邓奶奶输液时，白爷爷说“孩子，你们辛苦了，今天是正月十五，你们为了医治我们不能和自己的家人团聚，我们衷心的感谢你们！”老人发自肺腑的话触及了我的泪腺，我强忍着不让眼泪流下，哽咽着对邓奶奶说，“奶奶，您一定要加油，等您好了去北京故地重游！”。老两口会心地笑了，这是这些天他们第一次笑。

（二）身体垮了，但是精神不能垮

30床70多岁的老爷爷，一直坐在椅子上，连输液也是，让我很费解。这位老人为什么如此“倔强”呢？老爷爷说，“病毒可以把人的身体搞垮了，但精神不能垮！我不能躺下，有力气就要坐着！人不能老躺着，躺着精气神就没了。我听你们的话，配合治疗！打败病毒！”我竖起了大拇指，这就是与疫情战斗的人们的缩影，自强不息，坚强勇敢，让我们一起加油！

（三）陪伴，是最长情的告白

43床阿姨一脸愁容，我以为她哪里不舒服正要叫医生时她却阻止了我，一副欲言又止的样子。原来阿姨的爱人正在3层病区接受治疗，情况不容乐观，她一直给爱人打电话、发微信，却收不到回复， “我很坚强，不断告诉自己，我能行，我一定要打败病毒。可是他很脆弱，我了解他，他离不开我，我怕他放弃……”阿姨哭了，不是对疾病的害怕，而是对爱人的牵挂，我安慰地握住她的手，告诉她：“叔叔不会放弃，我们更不会放弃，要坚强……”

下班时分，我收到了来自27床老夫妇的感谢信，瞬间，所有的累都消失了，责任与使命使我充满能量，去迎接新的一天！武汉，加油！东方人，加油！

文/北京中医药大学东方医院肾病科 李秀丽

图/李秀丽等

编辑/闫剑坤、闫妍

审核/李晨辉、刘金民、郭蓉娟、曹建春、闫剑坤

(责编：许晓华、李轶群)


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