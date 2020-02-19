镜头里的“疫”瞬间③：雷神山首批两名治愈患者出院

人民网武汉2月19日电 （记者 崔东 刘阳 韩基琛）2月18日上午，武汉雷神山医院首批两名治愈患者出院。

上午11时许，雷神山医院首位痊愈患者83岁的袁婆婆，在其主治医生大连医科大学附属第二医院急诊科教研室副主任隋韶光和多位医护人员的陪同下来到雷神山医院东门。

袁婆婆是雷神山首位出院的治愈患者 韩基琛 摄

袁婆婆看到等候的新闻媒体，开心地伸出手和大家打招呼，老人说自己身体已经好了，连声向医护人员说谢谢。

袁婆婆频频伸出大拇指点赞 韩基琛 摄

隋韶光介绍了她的情况。老人于2月9日收治到雷神山医院，经两次核酸检测等检查和专家组会诊确认，符合出院标准，准予出院。出院后，袁婆婆还需在家隔离14天。

出院证明由雷神山医院副院长袁玉峰交到老人手里。袁婆婆告诉记者，自己是因为照顾确诊新冠肺炎的老伴才被感染的，现在还不知道老伴在哪里。隋韶光医生表示她老伴也在雷神山医院治疗，状况良好。

袁婆婆的出院证明 韩基琛 摄

36岁的王先生与袁婆婆同天康复出院。在医院门口，王先生接过雷神山医院副院长袁玉峰递来的出院证明和慰问信，自己大声朗诵慰问信中的内容。

医护人员写给患者的一封信 韩基琛 摄

他表示出院后首先要去社区隔离14天，他愿意捐献自己的血浆救治更多新冠肺炎危重患者。他最盼望的就是和家人团聚。“现在最想吃的就热干面。”他兴奋地告诉记者。

王先生和住院期间照顾他的医护人员合影 韩基琛 摄

袁玉峰告诉记者，目前雷神山医院采用了中西医结合的方法救治病人，效果显著。送走袁婆婆和王先生后，还有医护人员在雷神山医院门口合影留念。