长治医学院党委书记致信临床医学生 疫情面前谈谈“医者初心”

前两天，长治医学院党委书记李华荣教授给临床医学1813班的学生们写了一封信。信中通过设问的方式，对医学的使命是什么、医者的初心是什么、现代医院应该是什么样、在突发事件面前应该怎么做、强大的国家应该是什么样子的这五个问题做出深入的剖析。

李华荣在信中呼吁广大医学生向该校驰援湖北的老师和学长们学习，传承他们的精神，要保持定力，继续努力奋斗，既要看到希望、充满自信，又不能耽溺于歌舞升平、夜郎自大，时刻做好充当时代主力军的准备。

附：党委书记李华荣写给临床医学1813班同学的信（全文）

临床医学1813班的同学们：

你们好！

这个寒假如此之长，我没想到。

今天本来是新学期开学的第一天，但同学们没有返校，往日热闹的教室、实验室、图书馆、体育场空无一人，整个校园格外安静。

自今年1月起，突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了全国人民的工作和生活节奏。当前，疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，根据中央统一部署，学校决定延期开学。

延期开学，是疫情防控的特殊举措，既意味着同学们假期结束，开始了网上学习；又意味着同学们还不能返校、无法集体生活。当前，你们的任务，第一是规律生活，好好吃饭，正常作息，认真学习；第二是身体力行，防控疫情扩散，每天向学校报告健康状况，你们是自身健康的第一责任人；第三是运用所学专业知识，安抚家庭成员情绪，向群众宣讲科学防控，引领社会舆论，让大家不要恐慌。

你们都是医学生，此次新冠肺炎疫情，是一次突发的公共卫生事件，是一本难得的“好教材”，希望同学们静下心来，捋一捋疫情发生的时间轴，从社会建设的视角，从国家治理的视角，从个人成长的视角，如临现场、置身事中，深入思考下面几个问题。我也谈一点看法，与你们交流。

第一，医学的使命是什么？是救死扶伤，是济世报国，是对每一个鲜活的生命负责。这次疫情，是对国家治理体系和治理能力的一次大考，又何尝不是对医学、医院、医务人员的大考呢？俗话讲，上医治未病，治病如治国。相对于疾病的发展和病毒的演变，医学、医者、医院有诸多无奈，有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。我们深知，没有全民健康，就没有中华民族伟大复兴，医学任重道远，医学生责任重大。

第二，医者的初心是什么？是医者仁心、舍己为人，是性命相托、厚德精业。疫情苛峻，白衣战士挺身而出，逆向而行，不是不怕死，是不论生死，是经年累月沉淀在内心、融入灵魂的职业操守。看不淡生死，当不了医生；看不清生死，当不好医生。既然选择了医生这个职业，就不要患得患失，任何时候都要坚定信念，任何时候都要本领高强，任何时候都要说真话，人命关天的事情决不能“顾左右而言他”，更不能“上下其手”。

第三，现代医院应该是什么样子？是对人民群众的健康负责，是供给充足、有备无患，是形神兼具、以人为本，是坚持真理、科学诊断，是整体施治、精准治疗，是医无分中西、地无分南北、人无分你我。名气、等级都不能当饭吃，医院是病人最后的希望所在，人民群众更看重治疗效果。你们都是医学定向生，基层医院最缺的是高水平的医生，那里是你们施展才华的舞台，希望你们把漂亮的文章写在三晋大地上，把珍贵的信任矗立在群众心坎上。

第四，突发事件面前我们应该是什么样子？洪水泛滥、瘟疫流行、海啸地震、山崩林火，你们周边的世界，各种险情层出不穷。我们看到，许多抗疫一线的人，面对危机头脑清醒，未雨绸缪、忙而不乱，既有担当又有水平，要向他们学习。书到用时方恨少，人到难处品自现。大事当前，要理性面对、从容应对，既不麻痹大意，也不杯弓蛇影。既喊得出“武汉加油”，也写得出“与子同裳”。

第五，强大的国家应该是什么样子？鸦片战争以来的历史告诉我们，弱国无医学，没有强大的国家，人民的幸福生活得不到保障。从这次疫情看，没有统一高效的指挥调度，没有丰裕的物资保障，没有超强的动员和应急能力，没有万众一心的协调行动，能算得上一个强大的国家吗？灾疫无情，人民有义，国家有力，生逢其时。山川异域，风月同天，一方有难，八方支援，抚危济厄，众志成城。这次疫情再次凸显了中国的制度优势。

“凡事预则立，不预则废”。山西不是疫情高发区，这是防控得当的结果。我们珍惜当下的祥和，更同情那些身处疫区的同胞，对他们的痛苦感同身受。教书育人、以身作则，你们的老师和学长不惧安危，不计报酬，星夜驰援湖北，昼夜奋战武汉，用血肉之躯保卫一方平安，他们诠释着“厚德精业、济世报国”的长医校训，他们实践着伟大的“太行精神”和“白求恩精神”。与传授知识相比，价值观的确立、精神的代际传递更是教育的本质，身教重于言教，你们都是传承者，都是后来人。

灾难面前，没有侥幸，生于忧患，死于安乐。1900年已是120年前，中国人民已经主宰了自己的命运，但我们距离现代化强国还有很大的差距，还需要保持定力，继续努力奋斗，既要看到希望、充满自信，又不能耽溺于歌舞升平、夜郎自大。

温暖的春天就要来了，期待着早点见到你们。再过十五年，中国将基本实现现代化，你们是这一进程的主力军。让我们共同祝福被病毒感染的同胞早日康复！让我们共同祈愿中华民族早日实现伟大的复兴梦！

班级联系老师 李华荣

2020年2月17日