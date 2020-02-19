办公场所怎样应对新冠肺炎

在疫情防控期间，人员相对密集的办公场所是重点防控区域之一。防控重点在于日常预防和发现疑似或确诊病例后的科学应对。

办公距离建议保持1米以上

针对新冠肺炎疫情，办公场所的日常预防工作主要从以下12个方面进行。

1、建立个人健康申报制度。如员工出现发热、乏力、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛等可疑症状，不要带病上班，应及时就医。

2、办公场所入口设立体温检测点。出入办公场所人员应检测体温，体温超过37.3℃不得入内。

3、办公场所内加强通风换气。保持室内空气流通，首选自然通风，也可采用机械排风。如使用空调，应保证空调系统供风安全，保证充足的新风输入，所有排风直接排到室外。

4、确保办公场所内洗手设施运行正常。配备速干手消毒剂，有条件时可配备感应式手消毒设施。

5、公共物品及公共区域（地面、走廊、卫生间、电梯等）定时清洁消毒。

6、保持环境卫生清洁，及时清运垃圾。

7、同一办公空间内有多人时，建议佩戴一次性医用口罩，保持适度距离（提倡保持1米以上距离）。

8、保持手部卫生。减少接触公共场所的公共物品和部位；从公共场所返回、咳嗽用手捂之后、饭前便后，应用洗手液（肥皂）流水洗手，或者使用速干手消毒剂；不确定手是否清洁时，避免用手接触口鼻眼。

9、打喷嚏或咳嗽时用纸巾、手绢等遮捂口鼻，防止唾液飞溅，无纸巾、手绢时用手肘衣服遮住口鼻。随后，立即用清水清洗双手或用免洗消毒液进行手消毒。

10、推广健康的生活方式，适当运动，避免久坐。

11、疫情流行期间，建议尽量通过网络采用远程视频、电话等方式召开会议。建议原则上不召开、延期或减少召开集中会议。

12、集中供餐的单位，建议采用分餐制、错峰就餐等形式，避免聚集就餐，并加强对餐具的消毒及管理。

疑似病例同室人员应隔离

如果办公场所出现疑似病例或确诊病例，要科学应对，单位负责人应主动报告所在地区卫生健康部门，并配合开展现场调查和消毒等工作。

1、病例排出的污染物（血液、分泌物、呕吐物、排泄物等）及其可能污染的物品和场所，如办公室区域地面、桌椅、个人物品等，需在卫生健康部门专业人员的指导下进行终末消毒。

2、未采取有效防护措施的共同工作者、同室人员，或其他经专业人员现场调查后确认为符合密切接触者的人，需进行14天隔离医学观察。如疑似病例经实验室检测排除，则其密切接触者可停止隔离返回工作岗位。

3、立即关闭病例所在区域对应的集中空调通风系统，并对其进行强制清洗消毒。（来源：中国疾控中心）