全国除湖北以外地区新增确诊病例首次降至百例内

昨天，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋透露，2月17日，全国除湖北以外地区新增确诊病例79例，连续第14日呈下降态势。这也是该数据首次降至百例以内。

国家卫健委统计显示，2月17日零时至24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1886例，新增重症病例1097例，新增死亡病例98例。湖北新增确诊病例1807例。除湖北以外省份新增确诊病例79例，新增疑似病例644例，新增死亡病例5例，重症病例减少76例。

米锋介绍，与高点相比，2月17日，全国单日新增确诊病例首次降至2000例以内，湖北省外其他省份单日新增确诊病例首次降至100例以内，全国单日新增死亡病例首次降至100例以内，实现“三个首次”，疫情形势改善。下一步要继续巩固现有防控成果，并抓好重症病例的救治，把住轻症治疗关，优化诊疗方案，强化中西医结合，最大程度防范轻症转重症，提高治愈率。（记者 任敏 张航）

热点回应

1、无发热症状病人到医院看病，怎么做好防护？

中国疾控中心研究员张流波：尽量避免到发热门诊就诊。在去医院之前，最好通过网上挂号、预约等形式减少候诊时间。到医院去的时候，可以戴一次性医用口罩级别及以上的口罩。医院内的物品、环境表面最好不要用手随便去摸，尽量少接触。随身携带手消毒剂，在触摸医院公共设施后，用手去摸眼睛、鼻子、口之前，或者离开医院时，要记住做手卫生。如果可能的话，可以戴手套。

2、频繁消毒，是否会对身体或者对周边环境产生不良影响？

张流波：消毒是疫情防控的重要环节，对于阻断间接传播是非常重要的，但消毒一定要适度。对物品的消毒，能用物理方法就不要用化学消毒剂。用化学消毒剂来进行空气消毒时，一定是用在无人的室内环境，室外的空气消毒是没有必要的。外环境的表面，比如马路、广场、草坪等地不应该反复喷洒消毒剂，应该避免使用飞机来广泛喷洒消毒剂，如果有明确的局部环境受到了传染源污染，用消毒剂做一次性的终末消毒就够了。大面积反复喷洒消毒剂存在环境污染的风险，是要避免的。往人体大量喷洒消毒剂，包括强迫通过消毒通道，可能使消毒剂经过呼吸吸入，经皮肤来吸收，有可能存在损害人体健康的风险。