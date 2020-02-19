湖北全面开展发热病人排查核查

2月18日，武汉青山区工人村街道青和居社区排查人员进行个人消毒。新华社记者 程敏摄

新华社武汉2月18日电（记者 秦交锋 侯文坤）18日湖北省新冠肺炎疫情防控工作指挥部召开第27场新闻发布会，湖北省委副秘书长、省委政研室（省改革办）主任钱远坤在会上表示，湖北省疫情处于高位运行的持续增长期、攻坚克难最吃劲的关键期、重中之重决战之地的窗口期，正紧紧围绕提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率的目标精准发力。

钱远坤介绍，目前湖北省疫情已有一些积极变化，市州的疑似病例、确诊病例有所下降，出院人数不断增加，病亡率持续下降，但湖北省累计新增病例和病例总量仍在高位，总体形势依然严峻。当前有些地方还存在救治不力、救治不早、救治无床现象，导致一些病人由轻症拖成重症，由重症拖成危重症甚至死亡。生命为重、救治为先、应收尽收、应治尽治是当务之急，也是阻断传播途径的治本之策。

对此，湖北省近日发布了《关于全力以赴坚决打赢我省新冠肺炎疫情防控阻击战的意见》，进一步明确了要牢牢抓住救治、阻隔两大关键环节，推进筛查甄别、小区（村）封闭式管理、公共区域管控三个“全覆盖”，形成数据信息和收治工作“两个闭环”，做到应隔尽隔、应收尽收、应检尽检、应治尽治，把各项防控措施抓实抓细抓落地。

钱远坤介绍说，意见提出了加快收、分类管、精心治的具体安排。针对收治不力的问题，意见提出了五个加快：加快定点医院设置、加快隔离点和方舱医院的建设、加快相关医院功能的转型、加快床位周转、加快核酸检测效率，加快收治能力刻不容缓。

“我们力争让床等人，不能够人等床。”钱远坤说，为改进收治秩序，提高收治效率，意见围绕筛查、运转、收治、治疗四个环节提出优化畅通收治转诊通道，加强区县、街道乡镇、社区的工作衔接，加强与集中隔离点或定点医院的信息对接、协调联动，确保患者及时转运收治，无缝对接，形成一个很好的工作闭环。

“关键是从小区、楼栋、家庭，这类最小的单元来抓起；关键是发挥社区居民、楼栋管理员、社会志愿者的作用，形成联防联控，群防群治的格局；关键是发动广大党员干部进社区，下基层，协同做好疫情防控。”钱远坤说。

据新华社武汉2月18日电（记者 梁建强）湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部18日发布关于全面开展发热病人排查核查的通告。其中，1月20日以来购买降热退烧止咳类药品人员被列入排查对象。

通告称，各市（州）、县（市、区）、乡镇（街道）防控指挥部要统筹公安、卫健、民政、综治、社区等力量，以社区、村组为单位，逐户逐人上门排摸、核实情况，全面掌握社区、村组发热病人数量、基础信息和病情状态，并做好信息登记，每日汇总上报所属防控指挥部。

居（村）民要做好自身健康监测，一旦出现发热、咳嗽等症状，必须第一时间向社区（村）报告。社区（村）对发热病人报告的健康信息认真进行核查，对确认的发热病人就近转送至发热门诊就诊。

全面排查1月20日以来，各医疗机构就诊的发热病人、通过实体药店购买或网上订购降热退烧止咳类药品人员，掌握上述人员就诊或购药时间、姓名、居民身份证号码、现居住地址、联系电话等信息，并组织上门核实、后续检测、隔离收治等工作。

各定点医院、发热门诊要严格落实就诊人就医实名登记制度，对发热病人信息每日汇总上报所属防控指挥部。

各药店对购买退烧、止咳类药品（含西药和中成药）的，要对用药人身份信息进行查验登记，用药人须提供居民身份证或医保卡等有效身份证明原件；代购的，代购人员要出示用药人居民身份证或医保卡等有效身份证明原件，并登记代购人信息，每日汇总上报所属防控指挥部。

通过网上购买退烧、止咳类药品（含西药和中成药）必须实名登记，各寄递企业对寄递药品人员身份信息进行查验登记，每日汇总上报所属防控指挥部。