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北京朝阳开辟防疫物资供应绿色通道

2020年02月19日11:38 来源：北京日报

朝阳区日前开通了保障防疫物资供应“绿色通道”，采用“容缺受理、即时办理、即时取照”方式为防疫物资生产企业增加生产经营范围，全面推行“不见面”审批服务。

据悉，朝阳区市场监管局采用“容缺受理、即时办理、即时取照”的方式，已先后为爱慕股份有限公司、北京久详健康医疗科技有限公司等15家防护物资生产企业增加生产经营范围。同时，为经营防护物资的企业加急办理备案凭证，缩短办理时限，实施1小时办结工作模式。目前已对包括物美集团、京客隆集团在内的130余家企业发放第二类医疗器械备案凭证，使防护物资及时流向市场，保证市场供应。

为降低餐饮企业的经济损失，保障市民的餐饮安全，朝阳区全面推行“不见面”审批服务。鼓励企业优先选择网上办理模式。目前已有20余家餐饮单位通过邮箱或微信方式审核现场视频及许可资料。

为保证市场食品供应，朝阳区还对食品销售行业具有10家以上连锁、2000平方米规模以上的大型超市，仅销售预包装食品的个人、企业实施备案承诺制，即时办理，已为6家申请单位办理了备案。此外，朝阳区市场监管局开通免费邮寄许可证服务，1240余户企业足不出户即收到营业执照、许可证和备案证明等证照文书。

目前，朝阳区市场监管局所有网上登记数据审批时长由原来的1个工作日内缩短为即时审核；对销售防疫物资的企业，由原有的1个工作日内缩短为1小时办结；对餐饮服务单位，由原有的5个工作日现场审核缩短为即时视频审核。（记者 朱松梅 通讯员 康艺）

(责编：李轶群、许晓华)


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