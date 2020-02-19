百名村医踏遍深山勇“战疫”

冒着寒风，村医杨占瑞骑着摩托车去村民家出诊。延庆区委宣传部供图

大山里的村庄，疫情防控的末端。寒风凛冽，在京北延庆，220多名镇医、村医奔走在蜿蜒曲折的大山、沟壑里，用担当和脚步排查一例例返京和重点人员，做好大山村民的健康守门人和心灵慰藉师。

阻击疫情进村

上周三，海拔千米以上的大栜树村气温骤降、直逼零下十度。下午两点，杨占瑞特意在羽绒服里再加一件羽绒马甲，穿好白大褂，戴好帽子、口罩，跨上摩托车，出发向三道河奔去。

杨占瑞今年71岁，是大栜树村惟一一名村医。位于千家店镇的大栜树村，是距离北京城区150多公里、藏在延庆东部深山的山村。说是一个村，实际下辖三道河等5个自然村，共350户、780多口人。杨占瑞任村医46年来，一直担任着780多位村民健康告急时的第一问诊人。

今年，因为疫情突发，杨占瑞的工作发生了不小的变化。上午，要在村卫生室接诊、开药，下午，便要出诊。60岁以上老人、高血压和糖尿病等慢性病患者是他的重点出诊对象。这天，他正要问诊的是常年患有高血压的任书平。

“来，右胳膊先夹上体温计，左胳膊伸出来量个血压。”一到任书平家，杨占瑞最先关注的就是她的体温和血压。体温36.5摄氏度，血压90/140。“体温正常，但血压还是高，药得按时吃。上次镇卫生院开的三样药我瞧瞧还有多少。”“这些日子闹疫情，在家呆着别出门，早晚各量一次体温，高于37.3度就给我打电话。”杨占瑞耐心问诊、事无巨细嘱咐着。任书平连连答应、不住地表示感谢。

辞别任书平家，杨占瑞又匆匆奔往村南口的防疫岗。原来，疫情发生以来，村子大部分路口封锁，留下六个出入口，由村干部、保安值守，测体温、登记。每天下午，担任防疫卫生员的杨占瑞六个出入口都要巡查一遍，看看人员进出情况、有无体温异常等，一旦发生情况，及时进行医学隔离，最大程度阻击疫情进村。

上门排查不漏一例

在距离千家店镇80余公里的延庆镇，自疫情发生以来有数十位返京人员居家观察，二十多天来，镇医、村医们挨个上门问诊排查，不少一户、不漏一例。

农历猪年腊月二十八，已是晚上十点多，延庆镇社区卫生服务中心医生刘海燕和工作人员来到司家营村的湖北返京人员家门口，这是延庆镇排查的第一位、也是刘海燕排查的第一位湖北返京人员。

“接到通知时，说实话，我有点紧张。”刘海燕说，“但直面疾病是医生的天职，只要做好防护，病毒就无可乘之机。这么想着，就不紧张了。”裹紧衣领、戴好口罩，她敲响了返京户的门。

在农家院里，刘海燕先递给这位返京人员一支体温计，五分钟后，显示体温正常。于是，俩人相隔一米远，刘海燕对他进行了详细的流行病学史和病情问诊。“什么时候离京的、返京的？”“期间去了哪里、接触了哪些人？”“身体有无异常，有没有发热、咳嗽？”俩人一问一答，刘海燕一一详细记录。

告别这户，刘海燕又奔往下一户。从当晚十一点到第二天凌晨三点，刘海燕共排查了三位湖北返京人员，均无异常，她才安心地回到了镇里。

从那天起，延庆镇社区卫生服务中心成立两个疫情排查组，两组轮换，从白天到夜晚，地毯式上门排查，并动态跟踪居家观察户情况。

坚守防疫火线

如果说村、镇是筛查疫情的第一道防线，那作为新冠肺炎定点发热门诊的延庆区医院，则是距离病毒最近的火线。

分诊、接诊、检查、会诊、留观、转诊、核酸检测……在延庆区医院发热门诊，作为疾控科科长的韩建山大夫，每一天都上紧了发条。从收治第一例医学观察病例起，韩建山密切跟踪每一位留观者的就诊过程。最忙的一天，发热门诊留观了6名医学观察患者，全科瞬间压力山大。但韩建山不却步，他和同事们加强预检分诊管理，从制度流程上把疫情在院内传播可能性降到最低。在那几天里，他和同事们密切关注每一个患者的具体情况，直至确认排除疑似病例，患者离院，才松了口气。

连续十多天，韩建山和疾控科的同事们每天都要工作17个小时以上，妻子最初还会打电话问他回不回家，后来通过整齐的被褥、锅里一口没动的饭菜，确认他又彻夜未归。

京郊动人的抗疫故事还有很多。十余天来，永宁镇社区卫生中心预防保健科医师杜昊天，一个人配合相关部门对返京人员开展了110余次日常检查；在千家店镇大栜树，不止杨占瑞，来自千家店镇社区卫生服务中心的家庭医生们也通过电话关照、上门问诊，守护着全村人的健康安全。疫情发生以来，全村没有湖北返京人员，也无疑似或确诊病例。截至昨天，延庆全区确诊病例为一例。

“医护人员往前一步，就能保护我们身后的群众，我必须竭尽全力！”韩建山说。眼下，虽然返京人员居家观察的数据每天都在变化，但大家越来越有信心，只要众志成城，一定能打赢这场疫情阻击战。(记者 李瑶)