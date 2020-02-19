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石景山试点全程无接触购物服务

2020年02月19日11:37 来源：北京日报

石景山区近日创新推出了全程无接触式购物服务，与商企联合设立“社区抗疫服务站”，充分整合社区便民资源开设商品自提点，居民线上下单隔天自取，方便又安全。

在五里坨街道高井村社区的“社区抗疫服务站”里，货品架整齐地摆放着蔬菜、粮油、清洁用品等多种套餐，价格从49元到199元不等。工作人员指着其中一款蔬菜套餐介绍，这里有西红柿、西蓝花、黄瓜、蒜苗等12种蔬菜，售价是99元，完全可以满足一家三口的日常需求。居民只要在网上下单，我们会统一分拣、配送到社区，居民下楼自取即可。据了解，该服务网点设立后，可以服务翠谷玉景苑社区1071户、近3000人，居民下单次日送达。

物美集团相关负责人告诉记者，这些套餐商品都是运用大数据技术精心挑选设计的，包含蔬菜水果、肉蛋奶、米面粮油等基本的居家生活的商品，搭配合理、平价优质。在疫情防控期间，组合套餐商品便于分拣、配送，缓解了工作人员不足给企业带来的配送压力，缩短居民网购所需时间，并且安全性也大大提高。

为确保疫情防控期间生活必需品市场供应货源充足、调度有序，石景山区积极协调区内大型商业企业统筹做好生活物资保障供应。区内各大龙头商超企业主动担当社会责任，重点连锁商超企业正常营业，加大肉、菜、蛋、奶等应急调运和饼干、矿泉水、方便面等商品的储备工作，保障各类生活必需品有效供应，做到不脱销、不断档。（记者 孙云柯）

(责编：李轶群、许晓华)


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