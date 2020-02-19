“战疫”民情图直通每一家

福祥社区工作人员正在完善民情图里的居民信息。通讯员 刘立军摄

一张民情图，将东城区交道口街道福祥社区600多家楼房居民信息尽收其中，社区管控、服务不必四处奔走找信息，直通每一家方便又快捷。通过“战疫”民情图，福祥社区织起了一张疫情防控立体网，疫情发生以来，没有一例疑似或确诊病例，1336户居民安心在家“阳光宅”。

近日，记者来到福祥社区居委会，一进大厅就被眼前四米多长的移动白板吸引住了。走近一瞧，白板上600多个小方格整齐排列，101、102、103等编号分别贴在左上角，方格内标注着不同颜色、写着不同信息，比如“207，绿色，没有出京；607，橘色，一家四口1月22日离京，1月26日返京，无发热、咳嗽。”原来，这是一张福祥社区的楼房“战疫”民情图，囊括了帽儿胡同45号院、豆角胡同25号院两个仅有的楼房院的600多户信息。

福祥社区毗邻南锣鼓巷，共有1336户，其中730多个平房院户，600多个楼房户，在前期对所有1336户居民开展五轮信息摸排基础上，率先针对楼房户做了“战疫”民情图。这张民情图，按照红、橘、绿等不同颜色区分管理等级，每一户有无发热人员，何时离京返京，是不是独居、空巢、残疾、低保等特殊人群……凡是与防疫有关的信息，一目了然。不过，这张图并不是一成不变的，当居家观察户脱离观察期或者某户居民身体情况发生变化时，民情图第一时间更新，做到疫情24小时动态监测。

“掌握数据信息是做好防控工作的关键。”社区党委书记李德青说，“战疫”民情图为疫情防控提供了第一手信息，一旦某户发生异常，该户信息和近半个月来的历史动态一目了然，为精准施策提供可靠依据。

600多户信息全面采集、随时更新，这不是凭空而来的，而是社区干部、党员、社工们靠一步一个脚印、五轮摸排走出来的。自从疫情发生以来，福祥社区内外发力，织起了社区疫情防控的立体网络：社区班子成员、党员社工组成4支队伍全面入户采集信息，青年志愿服务队针对重点院落、密集场所挨个排查，织好社区排查的“内网”；103名楼门院长全天候守护社区，更有党员干部、居民志愿者在社区5个防疫岗位上坚守，织好社区排查的“外网”。手敲肿了、腿走麻了、身体透支了，大家不喊苦，“只要能守好我们福祥上千户居民的健康安全防线，累点苦点值！”福祥社区专员吕帅帅说。

织密防控网离不开社区干部的冲锋，也与居民志愿者、辖区企业的无私奉献息息相关。曾25年如一日为孤寡老人、残疾人等义务理发的“金板寸”刘清池和老伴儿，带领3名金板寸公司店员，在来京返京人员登记站点参与巡查、值守站岗；社区入党积极分子、居民志愿者徐师傅自告奋勇为帽儿胡同25号院垃圾桶、门把手等处消毒；辖区企业伊隆斋免费赠菜给居民们，社工们当起“跑腿侠”，为居民们购置生活用品。

眼下，福祥社区的平房院“战疫”民情图也在制作中，将针对居民开展不同等级管理，提高疫情防控效率，切实把好基层防疫关。（记者 李瑶）