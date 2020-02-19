疫情防控要抓紧　脱贫攻坚不放松

督促地方进一步提高工作的精准性，逐县逐村逐户提出克服疫情影响的具体办法，有针对性地解决好贫困群众外出务工、农畜产品积压、扶贫项目复工等难题

据新华社北京2月18日电 各民主党派中央脱贫攻坚民主监督工作座谈会18日在京召开。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席会议并讲话。他强调，要学习贯彻习近平总书记关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的重要指示精神，坚持疫情防控要抓紧、脱贫攻坚不放松，围绕支持打好贫困乡村疫情防控和脱贫攻坚总体战开展民主监督，坚决克服疫情对脱贫攻坚的影响，确保如期完成脱贫攻坚历史性任务。

汪洋强调，突如其来的新冠肺炎疫情给决战决胜脱贫攻坚带来了挑战。民主监督工作要坚持寓支持于监督之中，首先要认真分析疫情对深度贫困地区实现脱贫目标的具体影响，督促地方将资金和政策向深度贫困地区倾斜、向受疫情影响大的领域和人口倾斜，防止因疫致贫、因疫返贫。疫情是今年影响脱贫质量的最大因素，精准施策是保证质量的重要举措，要督促地方进一步提高工作的精准性，逐县逐村逐户提出克服疫情影响的具体办法，有针对性地解决好贫困群众外出务工、农畜产品积压、扶贫项目复工等难题。要围绕改进工作作风开展监督，促进驻村工作队更好发挥作用，促进脱真贫、真脱贫。要把民主监督过程真实记录下来，用心用情讲好中国共产党为人民谋幸福的故事，讲好中国共产党领导的多党合作的故事。要发挥民主党派人才荟萃、智力密集优势，深入研究扶贫领域重大问题，向中共中央提出高质量的政策建议。要系统梳理总结脱贫攻坚民主监督实践经验，探索完善专项监督工作制度，推动民主监督工作创新发展。