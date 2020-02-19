中央企业全力支援保障疫情防控阻击战

昨天，国新办举行中央企业支援保障新冠肺炎疫情防控情况新闻发布会。国务院国资委党委委员、副主任任洪斌在会上介绍，疫情发生以来，国资委把疫情防控作为当前最重要的工作，全面动员、部署、指导中央企业疫情防控工作。中央企业主动投身抗击疫情第一线，不计代价、不讲条件，充分发挥主力军、国家队作用，全力支援保障疫情防控阻击战。

在重要行业和关键领域，中央企业全力保障基础产品服务供应，承诺并做到欠费不停电、不停气、不停机。石油石化企业抢调油气资源，上万名职工为湖北提供24小时不间断服务。国家电网在湖北累计建成163个重点项目配套供电工程，发电企业每天近两万职工奋战在一线。电信企业投入应急车辆14437辆次，建设基站257个。航空企业执行飞往湖北专项包机任务159架次，运送医疗物资875吨，运送医护人员17840人。粮油贸易企业中，中粮集团日均发往武汉大米超过200吨，中储粮集团湖北分公司现有库存可满足湖北6000万人半年以上需求。

他提到，央企承担全国100多家专门医院的设计建设改造任务。在武汉火神山医院、雷神山医院建设中，国机集团所属中国中元第一时间修订完善小汤山医院图纸，及时提供技术支持，中国建筑调动组织两万多名管理和作业人员参与建设，昼夜不停工。电力、石油、通信等企业全力保障，按期建成两家医院。同时，13家央企先后从所属医院抽调500多名医护人员驰援湖北，近万名医护人员奋战在一线，央企在湖北的医疗机构全部被列为当地发热门诊定点医院和疑似病例收治医院。

中央企业此前均不生产医用防护服、口罩等医疗物资。疫情发生以来，央企加快转产扩产、多产快产，以战时状态全力推进医疗物资生产。目前，新兴际华集团日产医用防护服4.5万套，国机集团、中国石化、兵器工业合计日产医用口罩130万只。加紧研制口罩机、压条机等关键紧缺设备，近期将陆续实现量产。同时加大医药研发力度。国药集团所属中国生物率先研制出新冠病毒核酸分子检测试剂盒，生产能力达每天20万人份，并提出了制备恢复期血浆用于临床治疗的建议。

在高新技术支援抗疫方面，央企运用大数据、人工智能、5G技术、云计算等技术服务，助力疫情防控。制造企业提供红外体温测量仪、移动CT影像车、密切接触者测量仪、医用机器人等设备。建筑企业提供空气过滤新材料支援重点工程，核工业企业提供防护服批量化辐照灭菌服务。电子通信企业提供云课堂、云培训、云会议系统。

据了解，央企累计捐款超过25亿元，向全国各地尤其是武汉市捐赠大量防护服、N95医用口罩等防护物资及生活用品，还从海外采购大批紧缺医疗物资。（记者 李如意）