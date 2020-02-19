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绝不让形式主义增负添堵

京平

2020年02月19日11:30 来源：北京日报

日前，市新冠肺炎疫情防控工作领导小组在对复工复产系列要求中提出，要加强统筹协调，严防检查重复扎堆、增加基层负担。这也是本市继专门发文清理疫情防控工作中官僚主义、形式主义后，再次强调要为基层减负。

当前，疫情防控阻击战显现积极势头，但各地在实际工作中也暴露出一些问题，如“填表抗疫”“盖章复工”等形式主义现象就饱受诟病。战“疫”紧张严峻、发展战鼓催征，岂容形式主义潜滋暗长、消耗战力？对此，党中央反复强调，要坚决反对形式主义、官僚主义，让基层干部把更多精力投入到疫情防控第一线。北京迅速反应、不断细化举措，具有很强的现实针对性。

防控是与病魔作战、发展是与时间赛跑，最讲实效、最忌虚功。病毒不会被各种材料表格困住，护卫生命与推动发展也都等不及“涂脂抹粉”“穿鞋戴帽”那一套。讲实干、重实效是赢得防控与发展“双胜利”的关键。特别是对广大基层干部和企事业单位而言，身处一线，责任大、任务重，如果把他们逼成“表哥”“表姐”，或整日忙于迎检，纯属忙中添乱、增负添堵。

打击形式主义一刻也不能放松，大事当前更是如此。眼下，各行各业正在有序复工复产，防控工作既要严格，更要精准，尽可能挤掉流程中的水分，把那些非必要的、重复的、流于形式的繁文缛节砍掉。少开会，开短会；简化工作流程，统筹协调各方，尽量不扰或只扰一次；充分运用技术手段，强化信息共享，让信息多跑路，让人少跑腿……最大限度挤压形式主义生存的空间，才能提升实际工作的效率。

“口罩”比“口号”实在。当下，基层工作的繁重有目共睹。这个时候，更需要有关方面带着问题意识，倾听基层呼声，积极排忧解难，多送服务，不送负担。打击形式主义、官僚主义，本身就是对那些干实事、敢担当者的最大支持。

疫情防控，复工复产，劲儿要使在刀刃上。为基层降压减负，让他们轻装前进，战“疫”与发展的“双胜利”，必将离我们越来越近。

(责编：李轶群、许晓华)


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