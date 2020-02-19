“针对当前疫情防控的形势，以及群租可能容易引发疫情传播的风险，我们建立了违法群租房接诉即办快速响应机制。”昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市城建研究中心主任倪娜说，第一时间对12345热线投诉举报、以及舆情反映的线索进行排查。市住建委表示，要注意方式方法，依法妥善安置承租人，从常规违法群租房治理的“以治为主”提升到“以防为主，防治结合”，坚决防范群租可能引发的疫情传播风险。

市住房城乡建设委于1月30日印发《关于加强本市租赁中介行业疫情防控的通知》，要求各企业将疫情防控工作纳入社区防控体系，严格落实社区各项防控措施。租赁中介企业要积极履行社会责任，明确本企业疫情防控责任人和联系人，主动向所在社区报到，服从社区防控工作安排，同时积极配合社区摸排往来人员情况，向社区提供出租房屋和承租人动态信息，告知房屋承租人抵京后及时向在京居住地社区报告。租赁中介企业还要切实加强本企业在京员工疫情防控管理，建立员工健康状况台账，并每日向社区报告，确保所有租赁中介行业的从业人员纳入社区防控管理。

市住房城乡建设委作为北京市违法群租房整治工作专班牵头单位，又于2月12日印发《关于做好违法群租房整治中疫情防控工作的通知》，要求将违法群租房整治工作纳入社区防控体系，进一步强化住房租赁企业的出租房屋管理主体责任，要求租赁企业督促承租人向社区报到，配合社区摸排往来人员情况，向社区提供出租房屋和承租人动态信息，服从街乡镇防控工作安排。

建立“接诉即办”快速响应机制，各街乡镇、社区对12345市民服务热线、媒体舆情发现的违法群租房线索要第一时间上门排查。组织对新冠肺炎救治定点医院及外来人员就诊较为集中的三甲医院周边小区、群众反映群租房多发易发小区，进行重点排查。

通知强调以防为主，坚决防止群租人群可能引发的疫情传播风险。对于排查发现的违法群租房，应确认房屋内全部承租人已在社区完成个人信息登记工作并纳入社区防控体系。对于违法群租房的处置，要注意方式方法，必须依法妥善安置承租人，并做好相关信息登记。（记者 李祺瑶）

热点回应

北京住房租赁行业受疫情影响大吗？

北京市城建研究中心主任倪娜：整个行业受疫情的影响确实比较大，企业经营面临一定困难，租赁住房空置率提高，大部分企业还处于停业状态，仅有一部分企业陆续对外营业。

市住建委一方面加大工作检查和指导的力度，严格要求企业落实疫情防控责任，对落实管控工作不到位的，将严肃查处并依法依规追究责任。同时，鼓励住房租赁企业积极采取应对办法，改进经营模式，与房东和承租人友好协商，充分沟通，尽最大努力取得理解和支持。行业各方同舟共济，守望相助，早日打赢这场疫情防控阻击战。