北京累计确诊病例387例

昨天，市卫健委新闻发言人高小俊介绍，2月17日零时至24时，本市新增6例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例387例。2月17日，本市又有8例新冠肺炎患者出院。

2月17日零时至24时，北京市新增6例新冠肺炎确诊病例，均为确诊病例的密切接触者。目前，新增确诊患者均在定点医疗机构接受治疗。2月17日，本市新增疑似病例49例，现有疑似病例128例。新增密切接触者47例，累计确定密切接触者1967例，其中1273例已解除医学观察。2月17日，本市又有8例新冠肺炎患者出院，其中5名男患者，3名女患者；年龄最小的26岁，最大的57岁。

截至2月17日24时,本市累计确诊病例387例。出院122例，死亡4例，危重型20例。

确诊病例中，东城区12例、西城区47例、朝阳区58例、海淀区60例、丰台区40例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区18例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，外地来京人员26例。平谷区尚未有病例。

确诊病例中，男性病例185例，占47.8%，女性病例202例，占52.2%。年龄范围为6个月至94岁，其中5岁以下14例，占3.6%；6岁至17岁13例，占3.4%；18岁至59岁255例，占65.9%；60岁及以上105例，占27.1%。（记者 贾晓宏）

17日新发病例活动小区或场所

西城 月坛街道复兴门外大街甲20号

丰台 新村街道富丰园小区

昌平 天通苑南街道天通东苑二区

天通苑东三区2号

天通苑北街道天通北苑一区

南邵镇长滩壹号