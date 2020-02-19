在武汉协和医院西院区，每个隔离病区都住着大约50位患者，医护人员查房动辄需要数小时，在保障隔离的情况下，病房和医护人员工作区的信息难以实时互通。病房里的医护人员在查房以后回到工作区，才能进行信息的交接、录入，医嘱的修改等等。昨天下午，北京积水潭医院呼吸科主治医师李天水向记者讲述了他们是如何破解这一沟通难题的。

李天水介绍说，根据工作流程，值班的医生会分为两组，其中一组留在工作区，另一组要到隔离病区里面查房，查完整个病区通常需要3到4个小时。

李天水说，如果不能及时沟通，医护人员需要记下患者的身体情况，等回到工作区后再进一步和那里的医护人员一起分析，诊疗效率会降低不少。

“于是，我们在病区里放了一部能视频、语音的手机。”李天水说，发现问题后，他们用手机代替了过去只能传输只言片语的对讲机。查房期间，语音、视频同步进行。隔离病房里的一切情况，工作区的医护人员可以实时掌握，并进行数据的录入，如要修改医嘱，可以当即沟通。

李天水说，患者对于自己的身体情况非常关注，也会提出很多问题，通过语音、视频的实时沟通，患者要的所有答案，在工作区的数据库里都能够查到，也让患者更安心。(记者 景一鸣 王雅贤 和冠欣)