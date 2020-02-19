全国重点“菜篮子”产品总体供给充足

昨天，国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部有关负责人透露，已启动“菜篮子”产品价格日报制度，从全国来看，重点“菜篮子”产品市场供给总体充足，市场运行基本平稳。

农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳介绍，新冠肺炎疫情发生后，农业农村部加强农产品市场运行监测工作，启动“菜篮子”产品价格日报制度，重点调度武汉等地市场动态。

从全国来看，重点“菜篮子”产品市场供给总体充足，市场运行基本平稳，市场价格有涨有跌。春节以来，猪肉批发均价小幅上涨后稳定在每公斤50元左右，蔬菜价格小幅波动，水果价格变化不大，鸡蛋、鸡肉价格都比春节前下跌。湖北武汉，蔬菜价格在2月初短暂上涨后，保持稳中略跌走势。

农业农村部还组织协调蔬菜主产区与武汉等重点城市、重点地区建立“一对一”保障机制，利用网络平台发布2700多家农民合作社蔬菜供应信息，在“国务院客户端”平台上上线查询服务，促进产销对接。农业农村部以及各地还充分运用信息化手段，搭建农产品线上平台，比如北京市搭建了全市农产品信息对接服务平台，并充分发挥电商企业作用。

据透露，农业农村部已指导各地组织农民和各类新型经营主体开展互助合作、互换用工、错时错峰作业；鼓励各地对蔬菜规模经营主体用工环节给予适当的补贴，优化务工人员管理流程，点对点输送务工人员。

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海介绍，疫情发生以来，活禽交易市场关闭，饲料、禽苗、活禽运输受阻，家禽屠宰企业停工停产，家禽的产品消费降低，整个家禽行业损失严重。农业农村部将加强对家禽企业的支持，帮助养殖户恢复信心，争取将保供贡献大、行业占比高、受影响程度深、急需国家金融支持的大型重点企业，列入国家专项贷款和贴息支持的范围；将畅通活禽销售渠道，计划协调有关部门实行活禽交易市场分类管理，组织屠宰企业与家禽养殖场户进行对接，实行集中屠宰上市，确保活禽不压栏。

截至2月17日，全国9711家饲料企业，已经有6384家开工复产，开工率是66%。

农业农村部渔业渔政管理局副局长江开勇介绍，根据对大中城市和重点地区水产品市场情况以及主产区的水产品生产情况的监测，当前水产品产地存量充足，供应有保障。从对北京、上海、广州等城市的45家定点水产品批发市场的监测情况来看，2月1日至10日，各个市场的交易量仅为往年同期的10%左右，到2月17日已恢复到往年同期的25%左右。水产品的综合平均价格每公斤大概在50到60元之间，价格基本平稳，波动不大。近期将推动水产品的加工和冷链物流企业尽快复工复产，扩大压塘鱼的收储；推动畅通运输和销售的渠道，落实好将鲜活水产品纳入生活必需品的应急运输保障范围政策，推进水产品的主产区和大中城市批发市场物流配送和销售终端建立起稳定的销售对接关系；同时督促地方各级渔业部门加强压塘水产品的管理，提高压塘水产品的存活率。（记者 任敏 张航）

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如何处理好春耕备耕与疫情防控的关系？

农业农村部种植业管理司司长潘文博： 农业农村部将分类分区精准施策，从南到北排出了春耕备耕的工作安排，落实差别化防控疫情的要求，指导无疫情或者疫情较轻的地方不误农时抓好抓紧春耕备耕，一个区域一个区域地推进，一个作物一个作物地落实；同时，将化肥、农药等农资纳入国务院联防联控机制生活物资保障范围，列入复产复工重点企业名单，支持点对点的开工，点对点的运输，保障重点地区春耕备耕用肥用药的需求。