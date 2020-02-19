爱心人寿第二批物资驰援武汉，完成两例理赔

2月14日中午，爱心人寿疫情物资采购工作小组收集到武汉市中心医院医疗物资紧缺的求助信息，经紧急会议讨论，决定立即进行定向物资捐赠。在迅速联系院方、了解捐赠途径、流程和接收方式后，爱心人寿最终确定捐赠医院急缺的医用外科口罩2万只、手部快速消毒液470瓶。考虑到近期物流的紧张状况，经多方联系后，此次捐赠确定由顺丰快运专车直抵武汉。

当天，爱心人寿第二批医疗防疫紧缺物资启程发往武汉，预计17日到达武汉市中心医院重症监护病区。

自新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发以来，爱心人寿高度重视、全力部署，迅速成立“疫情防控指挥专项小组”，第一时间启动重大事件应急预案，积极承担社会责任。

致敬逆行者，针对武汉一线医护人员推出“爱连心”赠险计划

爱心人寿于1月25日大年初一紧急召集会议，启动“爱连心”赠险项目的部署和系统开发。1月26日深夜，“爱连心”保障计划成功发布上线；次日凌晨，完成为参与抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的武汉当地和异地支援医护人员的赠险保单签发，爱心人寿为武汉18万医护工作者提供每人保额为50万元的保险保障。

守护家庭安全，“爱心守护计划”链接商业慈善与公益慈善

1月25日，爱心人寿着手对既有产品进行升级。2月2日，正式推出针对此次疫情的意外险附加保障产品——“爱心守护计划”。该计划包含新型冠状病毒肺炎责任，且覆盖多种其他场景下的意外保障。爱心人寿充分发挥其医疗端优势，依托医疗板块的丰富资源，为客户提供7*24小时疑似症状咨询服务。

2月5日，爱心人寿进一步决策，此次疫情结束之后，公司将把抗击疫情期间“爱心守护计划”所得盈利全部捐赠给爱心金羽翼慈善基金，用以帮助因新型冠状病毒肺炎导致其他严重后遗症的经济困难群体进行愈后康复。

2月9日，爱心人寿完成对《爱心守护计划》的重大升级，又新增“新型冠状病毒肺炎重型或危重型家庭康复关爱金”责任。

2月1日，公司为员工、规划师以附加险方式提供新型冠状病毒肺炎10万的确诊保障和50万身故保障，且保障延伸到直系亲属。同时还将为确诊员工和规划师家庭提供关爱慰问金。爱心医护团队也将为确诊或疑似含有新型冠状病毒肺炎的员工及其亲属提供远程诊疗和康复、健康管理服务。

2月15日，经公司研究决定，给奔赴武汉一线重症隔离区的员工家属奖励2万元现金，同时提供100万元的保险保障，以表达爱心人寿对“逆行者”的敬意和对员工的温暖关爱。

全面升级现有重疾产品，做好社会稳定调节器

2月5日，根据银保监会文件精神，为发挥保险服务社会责任担当，爱心人寿对重大疾病保险产品责任进行扩展，与所有客户一起守护家庭、抗击疫情。当天，爱心人寿发布了关于扩展其产品条线下12款重疾类保险产品责任的公告。

以重疾险搭配意外险，并双双进行责任扩展至新型冠状病毒肺炎，同时为客户附加医疗端的线上咨询服务，为抗击新型冠状病毒肺炎疫情做出了有力且全面的保障。

快速理赔，承诺重于泰山

据了解，截至2020年2月17日，爱心人寿共计完成2例因在武汉参与新型冠状病毒肺炎救治工作而不幸感染离世的医护人员理赔工作，累计给付100万元。

开通理赔服务绿色通道，帮助更需要帮助的人

为积极应对本次疫情，爱心人寿理赔服务团队同时针对新型冠状病毒感染的肺炎出险客户开通绿色通道，同时采取多项举措服务客户，包括开通24小时服务热线10109520，接受各类咨询及报案；主动排查疫情出险客户提供理赔服务；及时提供住院垫付服务；先行赔付，简化流程；取消寿险、医疗险、重疾险等待期（专属产品除外）和医疗险免赔额约定；取消定点医院自费药品和诊疗项目限制。

为有效控制疫情发展，阻断病毒传播，爱心人寿同时全面开通了线上理赔服务。客户可以安全、便捷地实现全流程线上理赔。