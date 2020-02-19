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澳门强化防疫措施

2020年02月19日09:14 来源：人民网－人民日报海外版

新华社澳门电 （记者王晨曦）澳门特区政府行政法务司司长张永春2月17日表示，为强化澳门的防疫措施，根据特区行政长官最新批示，自20日零时起在入境前14天曾经到过内地的外地雇员须在特区政府卫生局指定的、位于珠海市的地点接受医学观察14天，取得珠海市卫生部门发出的无感染新冠病毒的医生证明后才能入境澳门。

澳门新型冠状病毒感染应变协调中心当日举行新闻发布会，张永春在发布会上作上述表示。

澳门特区政府经济财政司司长李伟农在新闻发布会上宣布，根据特区行政长官最新批示，澳门将于20日零时起解除关闭博彩场所的措施。具备营业条件的博彩场所可以开放，不具备营业条件的可提出申请延缓30天开放。特区政府正与博彩企业协调，沟通有关调整经营管理、采取测温和戴口罩等安全措施内容。

17日，澳门各公共部门恢复对公众提供基本服务。据了解，澳门过去24小时没有新增确诊病例并连续13天无新增确诊病例。澳门累计报告10例确诊病例，其中5例已康复出院，仍留院治疗的5例均属轻症。澳门累计报告疑似病例1384例，已排除1363例，有11例仍待排除；累计发现密切接触者55例，当中50例已解除隔离。

(责编：李轶群、许晓华)


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