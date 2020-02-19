“最美逆行者”中的台胞身影

新冠肺炎疫情时刻牵动海峡两岸民众的心。连日来，疫情救治定点台资医院与大陆同胞同心抗疫、不少台籍医生走上抗疫最前线、台湾社工关怀医院隔离者、台企台青贴心守护“最美逆行者”……这些无不诠释和彰显着守望相助、共渡难关的同胞深情。

台资医院全力抗疫

“从1月20日被指定为疫情救治定点医院后，我们就拟定工作方案，全面启动各项工作。在工人放假、材料紧缺的情况下，克服困难，用24小时改造完成隔离病房与疑似患者专用通道。”台资湖南旺旺医院院长蔡有权说，1月22日开始，医院发热门诊24小时开放，截至2月13日，累计接诊600余人，隔离病房已确诊14例新冠肺炎患者。

湖南旺旺医院由台企旺旺集团投资设立，已在当地扎根约15年。在疫情发生后，医院4名台籍管理人员、6名台籍医生和大陆同行一并坚守岗位。医院执行长郑文宪从台北“逆行”回到长沙，与全院医护人员探索疫情防控最佳方案，台籍行政副总经理许旭初忙于疫情防控安排，以至于累倒住进医院。

“参与一线抗疫，是身为医生的责任。”台籍医生林祐成2月初主动请缨，进入医院隔离病房支援。他每天须穿戴全套防护措施，连续工作9个半小时。大他一岁的哥哥林祐谆是医院心血管内科医师，得知疫情紧张，正月初六立即返岗。在林祐谆看来，坚守岗位，自己义不容辞。

疫情发生以来，市面上消毒液、酒精等供不应求，湖南旺旺医院特地在急诊部、门诊部门口设置专门的水管，将旺旺集团自产的水神除菌液，免费提供给周围民众取用。自2月1日以来，每天供应量在1.5吨到2吨。医院还与周围社区联动开展防疫指导，制作各类宣教、科普视频惠及民众。

台籍医护星火驰援

“这是一场没有硝烟的对抗。作为医务工作者，特别是呼吸内科医生，在国家需要时，有责任也有义务冲在前面。”2月初，辽宁省人民医院呼吸科主任医师、台胞黄建宁随该省危重症患者救治医疗队驰援湖北。

台胞龚浩是北京市第一批定点收治医院复兴医院放射科CT技师，经他检测的疑似病例已有近40人，确诊6人。“这场战役没有局外人！让我们上下一心、众志成城，一起努力早日战胜疫情！”这位检测疑似和确诊病例的把关人说。

在位于抗击疫情最前线的武汉市中心医院，影像科主任医师、台胞江燕萍超负荷承担着病人的CT检查工作。台胞黄馨莹在厦门长庚医院呼吸与危重症医学科工作，她第一时间加入医院的新冠肺炎专家组，近来每天从上午8时工作到下午5时，还经常延后下班。厦门长庚医院郭姓台籍医生近日报名前往武汉支援。她说：“我是一名医师，如果可以，希望贡献自己的一份力量。”

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院副主任医师、台胞谢国群在疫情发生后，投入发热门诊轮值和隔离病房工作。“疫情当前，我应当挺身而出、不辱使命。”他说。

据全国台联不完全统计，截至2月7日，大陆各地的台籍“白衣天使”，在发热门诊及定点收治医院工作的有30余人。

网络科普助力防疫

“回台南不久就得知大陆疫情的消息，我很着急。后来通过工作单位福建泉州国宇医院得知，泉州安溪县的防疫物资比较紧缺，所以我几乎跑遍了台南的药店，才勉强买到10支耳背电子体温监测计，马上捐给了安溪疫情防控指挥部。”台籍医学博士张峻斌说。

1月底，得知安溪县正在组建驰援医疗后备队的消息，张峻斌第一时间在工作群里报了名，并随后赶回大陆。“我很希望有机会用自己的专业知识，切切实实为防控新肺疫情贡献一份力量。只要有需要，我会马上到位，毫不犹豫。”

张峻斌说，学校都推迟开学了，自己这两天正忙着录制视频，向几个高校的学生传授疫情防控的知识。在此之前，身在台湾的他已开始录制防控疫情的科普视频，并发给所在的泉州国宇医院，以便向学校、企业等单位进行网络防疫宣传。

在张峻斌的影响下，他的两个孩子捐出了2万元人民币的压岁钱，支持大陆抗疫。“他们现在分别在福州和广州上大学，也一直关注大陆的消息，希望能出一份力。”张峻斌说，两岸同胞血浓于水，是一家人的关系。“我们帮助的就是自己的兄弟姐妹。”

你我携手共克时艰

台湾社工杨昭玲1月中旬回台湾过年时，便已得知武汉出现新冠肺炎患者。担心医院人手紧缺，她大年初一就决心回到福建福州新莲花医院投入工作。“我和家人都经历过当年的非典，知道民众需要专业的情绪疏导，所以家人都十分支持我回来。”

几天前的晚上，有对父子来新莲花医院做检查，被通知需要隔离，父子俩不愿配合，寒风中坚持站在医院门口。杨昭玲脱下外套给冻得发抖的孩子披上：“我来自台湾，我不怕被你传染，请你把衣服穿上。”

父子俩感动之下，走进医院接受隔离。杨昭玲说，让焦虑的、无助的、害怕的隔离民众放下戒备，信任并配合医生，这个过程正是她工作的难点，更是她职责的所在。

得知抗疫定点诊疗医院长沙县第一人民医院急需抗疫物资，台企富丽真金家纺火速驰援。企业负责人杜俊毅说，“我们能做的就是站在最美‘逆行者’身后，守护他们，守护希望，与大陆同胞携手，共克时艰。”

“85后”台青朱波是上海的咖啡创业者，看到报道中急诊室医生累到坐在地上，他从1月底起，联系当地多家医院赠送咖啡。每天早上6时起床，在门店准备好上百杯咖啡，再辗转送到各家医院，朱波和咖啡师忙得连续两天没顾上吃午饭。“送咖啡，就是作为一个中国人为祖国做点贡献。”朱波说。