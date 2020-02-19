用生命战“疫” 为警徽增光

潘继明生前在交通劝导站与群众交流辖区交通整治工作。

（重庆市公安局供图）

重庆市沙坪坝区居民罗清元没想到，几天前他与潘警官的见面竟成永别。“好人啊，不仅工作细心，还经常帮助我们，最后一次见他，还提醒我要戴好口罩。”罗清元痛惜地说。

2月16日上午，重庆市公安局沙坪坝区分局丰文派出所民警潘继明与同事一起到辖区开展疫情防控工作。10时30分许，在龙腾丰文小区向群众宣传引导加强自身防护时，潘继明突发心脏疾病，经全力抢救无效不幸牺牲，年仅51岁。

除夕夜，重庆启动重大突发公共卫生事件一级响应后，潘继明和战友们一道写下请战书：不忘初心，牢记使命，无畏前行，冲锋在前，坚守岗位，以实际行动为党旗添彩、为警徽增光！

丰文派出所辖区位于城乡结合部，面对疫情防控压力，派出所抽组精兵强将成立疫情防控突击队。潘继明主动请缨参加突击队，担负起入户排查和巡逻防控的艰巨任务。

排查3万余户，近8万人，摸清了底数……仅一周，潘继明和战友们交出了这样的答卷。

“我是党员，我先上！”每次战斗打响之前，队友们总能听到潘继明的这句话。

2月10日晚，派出所辖区内发现6名疑似病例，派出所需配合卫生防疫部门和社区工作人员入户排查，潘继明穿上防护服冲锋在前；小区楼栋封闭隔离，潘继明挨家挨户敲开了200多户群众的家门，忙到凌晨4时；为减少人员流动，派出所拟设置两个卡点，两周多时间，潘继明每天铆在卡点上，共排查过往车辆近千辆，劝回欲外出群众300余人。

疫情防控期间，辖区群众生活遇到诸多不便。潘继明对战友们说，越是在这种特殊时期，越是要把群众服务好。

“我们将沿着他的足迹继续前行，直到取得最后的胜利！”潘继明的战友们表示。