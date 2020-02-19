日本《朝日新闻》：中国健全立法整治野生动物市场

据日本《朝日新闻》2月17日报道，多年来不断有人指出野生动物有引发严重感染症状的风险，但中国一些地区一直有以野生动物为食材的菜谱，食用“野味”之风能否杜绝尚不明朗。

越来越多人认为，蝙蝠等野生动物是新冠病毒的宿主。为此，中国1月26日宣布，在疫情防控期间，全面禁止野生动物交易。

2月14日，中国领导人强调，要尽快推动出台生物安全法，加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。报道认为，中国政府对现有法律不能充分进行监管抱有危机感，今后将进一步加强管理。

——来源：《参考消息》

联合国秘书长：对中国抗击疫情充满信心

联合国秘书长古特雷斯16日在巴基斯坦首都伊斯兰堡说，相信中国为抗击新冠肺炎疫情所做努力将取得显著效果，他对中国抗击疫情充满信心。

古特雷斯当天访问巴基斯坦并同巴外长库雷希出席联合记者会。在回答新华社记者提问时，古特雷斯表示，面对新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，中国做出了“强大且令人印象深刻的”反应。

“在如此复杂的情况下，总是很难迅速找到解决办法。”古特雷斯说，“中国政府为抗击疫情付出了巨大努力，相信这一努力将稳步减少这种疾病。”

——来源：新华社

英国学者：疫情凸显构建人类命运共同体重要性

英国社会科学院院士、知名社会学家马丁·阿尔布劳近日接受专访时说，应对新冠肺炎疫情等重大公共卫生事件需要全人类的集体智慧和协作，凸显出构建人类命运共同体的重要性。

他表示，传染病疫情、气候变化等全球危机向人类展示了彼此之间相互依存、紧密联系的程度，让人类意识到协作共享、构建人类命运共同体的必要性。

“就像当前的‘COVID-19’疫情让许多人更清楚地意识到各国人民命运相连、利益相关，”他说，“病毒没有国界，因此需要全球共同回应。”

——来源：新华社

世卫组织总干事：中国护士的表现令人感动

世界卫生组织总干事谭德塞17日在社交媒体转发新华社发布的一条视频新闻，视频讲述的是抗击新冠肺炎疫情中一群中国“护士妈妈”的故事。谭德塞表示，护士们的行为令人感动，各国应更加关注和支持护士们的工作。在阻止疫情扩散战斗中，卫生工作者承受了最大压力。这一令人感动的视频表明，护士们正在用努力和爱心从事他们所参与的拯救生命的工作。在这特别的一年，“我们必须展现更多团结”。

——来源：新华社

（本报编辑 石畅、韩维正整理）