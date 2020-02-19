地图应用构建防疫“保护圈”

打开地图App，搜索距离自己最近的发热门诊、查询公共出行方案的拥挤程度、掌握疫情的最新进展……防疫期间，地图类手机应用不只承担着为用户出行提供导航的服务，更立足于掌握用户出行路线的优势，在疫情防控中发挥重要作用。

周边疫情一目了然

一周前，准备从山东老家返京的李颖，发现自己经常使用的百度地图上线了“疫情小区”功能。原本她对自己在京居住的小区附近是否存在新冠肺炎确诊或疑似病例很担心，在“疫情小区”页面查询后，她松了一口气。

“‘疫情小区’中不仅会标注哪里出现了新冠肺炎的确诊病例，还会直接显示离我有多远，周边有哪些人流聚集地。”李颖说，这为她提供了重要参考，比如，她会尽量避免前往出现疫情的人流聚集地，做好个人防护，将交叉感染的危险降到最低。

在疫情防控中，不少互联网企业利用自身技术优势参与社区防疫应用的开发，以帮助用户更好守护个人健康。百度“疫情小区”地图还增加了对数据来源进行说明的提示框，让用户清楚掌握数据来源信息，也能更好对疫情防护做出判断。

腾讯地图也在App的应用首页推出“疫情小区地图”功能，用户打开手机定位就能了解身边疫情及相关出行信息。社区防控是防止疫情扩散、蔓延的重要环节之一，百度地图、腾讯地图等推出的相关功能，可以为社区防疫提供更全面的参考信息。

三色识别拥挤指数

随着复工人数的增加，作为主要通勤交通工具之一的地铁，其拥挤情况备受关注，有不少人担心在地铁相对密闭的情况下，若同行乘客太多，交叉传染的风险会大大增加。

2月12日，高德地图紧急上线地铁客流满载情况查询功能，相关数据由北京市交通委员会提供，已覆盖全市所有地铁线路和站点，用户只需使用最新版的高德地图，就能够实时了解地铁客流密集度情况。

记者随机在高德地图中输入了两个地铁站间的行程规划，能够看到地铁拥挤程度为“一格”，而拥挤上限为“五格”，类似于手机信号，由此可以得知，记者选择的这条地铁出行路线车厢内同行人数并不多，相对更安全。同时，在工具栏中选择查看“地铁图”，还可以掌握全市所有地铁站线的实时客流满载情况，以红色、黄色、绿色来区分拥挤程度，方便用户查询并选择出行方式。

北京地铁公司近日也对官方网站、微信公众号和手机App的相关功能做出升级，加入满载率查询功能。乘客可以实时掌握车厢的满载率情况，也可以据此规划自己的行程。

大数据助力安全出行

事实上，自新冠肺炎疫情发生以来，手握大数据资源的多家地图应用平台都迅速推出利于疫情防控的出行指南，以满足用户特殊时期的出行需求，也为政府部门提供了颇多有价值的信息参考。

疫情发生的第一时间，高德地图、腾讯地图、百度地图等知名地图应用工具迅速上线“新冠肺炎疫情信息”相关页面，并设在应用主界面的显著位置。点击进入疫情页面，用户就能够实时掌握新冠疫情的最新动态，而利用地图应用自身的出行信息优势，还能实时更新疫情期间出行管控的相关信息，为用户提供更安全的出行选择。

与此同时，“发热门诊查询”“驾车出行”“公共交通”“同乘信息查询”“各国入境最新政策”“疫情防护提示”……不同地图平台开发的多个助力防疫的功能，基本可以实现疫情相关信息全覆盖，极大提高了用户的信息获取便捷度。

可视化显示疫情实时动态，能够帮助用户提前做好防护；查询同乘信息，尽量排除潜在的意外感染风险；提供就近的发热门诊选择，可以第一时间到达相关定点医院，准确甄别，尽快治疗……当手中掌握了尽可能多的疫情防控有关信息，用户就能够更加科学合理地规划行程。

通过地图应用平台的大数据，政府部门也可以更好掌握人口流动情况，提前做好预测、制定防控方案，实现更有针对性的重点监测。