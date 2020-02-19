音视频平台给战“疫”加油

新冠肺炎疫情发生后，为有效防控疫情，人们普遍减少外出。在此情况下，许多人选择各类音视频平台关注疫情实时动态，了解健康科普知识，为医护人员点赞，为抗“疫”战斗加油。在这场正能量满满的全民战“疫”中，音视频扮演着重要角色。

牵动人心的热门词汇

与“平安”相关的视频数量达394万个，评论里有关“辛苦了”的内容多达2303万句，用户搜索了4373万次和武汉疫情有关的内容、发布了1608万句带有“武汉加油”的评论……这组数据来自短视频平台抖音近日发布的春节数据报告。

近段时间，包括抖音在内的各大音视频平台上，“疫情”“武汉”等热门词汇，牵动着无数人的心。

当人们“宅”在家里，足不出户时，线上社交的需求大大增加。各类音视频作品凭借其快速直观、形态丰富、互动性强的特点，引发了众多网友的关注与共鸣。连日来，移动端短视频、音频平台的播放数据和活跃用户出现大幅度增长。

据人民网舆情数据中心“众云大数据平台”统计，2月6日至2月13日，抖音、快手、西瓜匹配“疫情”关键词的全国各地短视频发布量为36325条，其中，疫情最严重的湖北数量最多，达到了5706条。

快手大数据研究院发布的报告显示，1月20日至1月31日，快手肺炎防治频道点击量突破30亿次；疫情直播累计超过10亿人次观看；政务号发布的内容播放总量高达250亿次。

根据易观千帆监测数据，1月26日至30日的5天内，快手和抖音用户的日均使用时长较节前（1月1日至23日）增长近1亿小时。

多角度讲述战“疫”故事

抗疫一线“95后”女护士的双手，因终日浸泡消毒液、滑石粉而布满细小的伤口；医护人员“全副武装”，只能靠防护服上的名字辨认彼此；53岁的河南菜农无偿捐赠自己辛苦种植的蔬菜；一位黑龙江父亲给随医疗队援助武汉的女儿打气……一段段音视频讲述的战“疫”故事感动和激励了无数人。

自疫情发生以来，各大音视频平台陆续上线多个新冠肺炎疫情专题板块，如抖音的“抗击肺炎”、快手的“肺炎防治”、西瓜视频的“武汉加油”等专栏，关于疫情的实时追踪、个人防护知识科普、各地门诊信息汇集等，都能在专区找到。此外，今日头条还增加了与专家对话版块，邀请武汉协和医院的李伟教授在线直播答疑；B站（哔哩哔哩视频弹幕网站）发布的现场探访Vlog及知识性科普的视频也广受关注。

同时，为阻止谣言扩散引发的社会恐慌，各大主流媒体第一时间分享辟谣短视频，利用平台用户基数大、跨度广的特点，最大范围传递权威信息。不少主流媒体还通过直播方式向全国观众展示最真实的疫情防控情况。公众可以通过新闻发布会的直播，实时了解政府部门的防疫工作部署安排。

多个音视频平台上线了以心理健康、情绪陪伴为主题的专题节目。如荔枝音频平台近日推出“春节陪伴计划”，组织一批“温度艺人”、“温度主播”和专家，以聊天、唱歌、直播课等方式，帮助人们疏解疫情带来的压力。

中国社会科学院新媒体研究中心副主任黄楚新表示，在抗击新冠肺炎疫情过程中，短视频在引导舆论、安抚人心上作用明显。主流媒体和官方政务账号积极科普辟谣，公开战“疫”进展，制作暖心视频，传递了众志成城战“疫”情的正能量。

你我都能成为创作者

近日，Vlog博主林晨在B站个人账号“林晨同学”上相继推送多则疫情下的武汉现状视频，用镜头“写”下武汉的“封城日记”，累计点击量逾1400万。网友们纷纷写下“武汉加油”“中国加油”的视频弹幕，为抗击疫情加油鼓劲。

疫情期间，除了收看、收听节目外，越来越多的用户在音视频平台主动成为创作者，分享着各类或温馨、或有趣、或实用的日常视频。在网易云音乐的音乐社区里，有人制作了原创歌曲和MV为武汉加油；音频平台喜马拉雅还上线了《疫情阴霾下的响亮声音》，号召全国播客录制声援武汉的音频节目；荔枝素材中心上线“为武汉加油”录音声援系列短文，2天内吸引逾10万用户参与朗读；也有不少网友选择成为“云监工”，观看武汉火神山医院、雷神山医院的建设直播……

“各类平台的社交属性和信息普惠特点，强化了普通人的参与感，缓解了焦虑，抚慰了社会情绪，成为武汉与外部连接互动的重要载体。”中国传媒大学新闻学院副教授詹新惠表示。

来自抖音的数据显示，1月24日至2月7日，共10.7万人发布了25.9万条抖音视频，记录自己在武汉的日常生活。这些视频里，有年轻爸爸迎来新生命的喜悦，有楼上楼下隔空对唱的温馨，还有外地医护人员支援武汉的辛劳……它们被来自全国各地的用户累计观看了33亿次。

此外，有不少用户通过短视频展示自己“宅”生活的点点滴滴。在家旅游、宅家菜谱等成为各大平台上的热门话题，并引发用户跟拍热潮。人们拍下自己在家拌凉皮、炸油条、用电饭煲做蛋糕等做饭视频，打卡客厅、餐厅、卧室等“热门景点”的场景，传递着乐观积极的生活态度。