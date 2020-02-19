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广东发布消费警示：

拒绝“野味” 远离病毒

2020年02月19日09:12 来源：人民网－人民日报

为推动广大消费者自觉树立健康饮食观念，主动拒绝野味消费，坚决抵制野生动物交易，从根源上防控新冠肺炎疫情，广东省消委会联合全省各级消委会发出消费警示。

消费警示称，受不良饮食文化观念影响，一些消费者对“食用野生动物能滋补身体”的说法深信不疑，再加上野生动物的稀缺性，吃野味成了有面子的消费。然而，当前一些人食用的野生动物，大多数生存环境不清、来源不明，其中暗藏很多安全隐患。这些安全隐患如果在猎捕、运输、饲养、加工和食用过程中扩散、传播，容易导致发生传染病等疫情。滥食野生动物会给人类健康带来威胁和伤害。广大消费者要自觉摒弃不良饮食观念，坚决抵制“吃野味”等消费陋习。

野生动物交易和滥食对公共卫生安全和人体健康影响，已经引起全球关注。对此，我国有关部门高度重视。1月26日，国家市场监管总局、农业农村部、国家林草局联合发布《关于禁止野生动物交易的公告》，明确新冠肺炎疫情防控期间禁止野生动物交易。广大消费者应强化消费责任意识，自觉遵守法律规定，主动抵制非法野生动物交易行为，坚决不购买、不消费野生动物；同时要主动参与执法监督，积极举报野生动物违法交易行为。

此外，广大消费者要牢固树立食品安全理念，自觉抵制活禽和私宰家禽销售，选择正规活禽经营市场消费，选购来源清楚、严格检疫的生鲜家禽产品，养成文明、安全的饮食消费习惯。

（齐志明） 

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 19 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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