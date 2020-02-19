中央和国家机关要进一步加强疫情防控有关工作

人民网北京2月18日电 （记者江琳）日前，中央和国家机关工委发出通知，要求中央和国家机关各级党组织和广大党员、干部认真贯彻落实习近平总书记在北京市调研指导新冠肺炎疫情防控工作时的重要指示精神，进一步加强疫情防控有关工作，以实际行动践行“两个维护”、当好“三个表率”，让党旗在疫情防控斗争中高高飘扬。

通知指出，各级党组织和广大党员、干部要深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要指示精神，认真贯彻北京市《关于进一步明确疫情防控期间返京人员有关要求的通告》等规定要求，全面落实疫情防控责任，进一步完善并落实本部门疫情防控工作方案，建立健全防控管理制度，强化防控措施落实落地，确保防控工作全覆盖、无死角。要认真落实与北京市的联防联控机制，积极配合部门驻在地街道办事处、乡镇政府及相关部门开展的管理服务及督促检查工作。

要严格落实各项防控措施，督促推动本部门加强办公区管理，减少人员聚集，进门测体温，完善会议、就餐、会客等方面的防控措施。加强对本部门干部职工的健康教育和健康监测，督促做好自我防护，发现异常情况的，按照要求采取相应措施。

要严格返京人员管理，强化对党员、干部的日常管理监督，配合本部门督促返京干部职工严格遵守北京市疫情防控有关规定。所有返京人员，到京之日即应主动向所在单位、居住地社区报告，并按要求居家或集中观察14日，每日测量体温并报告健康状况。

要发挥党建引领作用，教育引导党员、干部提高政治站位，带头贯彻落实党中央决策部署，主动参与北京市及居住地社区疫情防控工作，自觉遵守属地有关规定，努力在疫情防控一线争做先锋表率、彰显责任担当，让党旗在疫情防控的战斗中高高飘扬。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 04 版）