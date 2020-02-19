一边治病救人，一边科研创新

“凌晨3点多睡的，7点不到就醒了，脑海里反复琢磨最近研究的模型。”赶往武汉体育中心方舱医院搜集临床资料的路上，李勇告诉记者，他正带领10余人的临床科研团队，探索建立一套病情预测模型，帮助提升临床治疗诊断水平。

2月4日，国家（江苏）紧急医学救援队派出的37人团队抵达武汉，江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）心血管内科副主任医师李勇就是其中一员。

刚来武汉时，李勇和同事们“入舱”东西湖方舱医院。他回忆道：“有次值班时，我接诊了一名50多岁的新冠肺炎患者，经询问、诊断后得知她有慢性肾功能障碍，我马上与有关部门沟通，两小时内把患者送到最适合收治的医院。”李勇说，一些送到方舱医院的患者出现临床表现复杂、病情急速转危的情况，在大家的帮助下最后得到妥善治疗。

疫情防控一线遇到的这些新问题，使李勇的科研热情和责任感油然而生。他思考，针对方舱医院这个创新收治模式，是否有创新的好办法，能更好实现对患者的早期精准诊断、临床症状预警。

说干就干。值班时加强对所负责的100多名患者的观察巡访，与其他同事交流接诊患者的特殊症状，多方联系相关专家进行远程探讨……由于一直待在方舱医院，戴口罩的时间过长，李勇的耳朵一度长起脓包。“只想快点建好模型，让患者少受罪，让医护更高效。”

武汉体育中心方舱医院正式启用后，李勇被抽调作为专家组成员，负责处理疑难情况，科研工作也被他带到这里。

创新背后有仁心。在方舱医院等收治点，包括李勇在内的医护人员在不断创新医疗服务，加强心理疏导，及时关切患者需求。“医生的首要任务是救人，最大动力是让更多患者受益。”李勇说。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 04 版）