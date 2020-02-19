把为民职责体现到疫情防控各环节

“疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争。”在这场严峻斗争面前，党员干部的宗旨意识和担当意识强不强，直接关系能否经受住考验，能否有效遏制疫情蔓延势头。

疫情发生后，习近平总书记亲自指挥、亲自部署疫情防控工作，突出强调“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”“广大党员、干部要冲到一线”。纵观全国疫情防控形势，哪里贯彻党中央要求坚决、彻底，哪里的防疫工作就思路清、措施实、行动快；哪里的领导干部厚植人民情怀，哪里的疫情防控就能取得好效果，就能得到人民群众的真心拥护。

疾风知劲草，烈火见真金。越是关键时刻越能检验初心使命，越是勇毅担当越能看出党性成色。习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上强调：“越是形势严峻复杂越需要领导机关和领导干部保持定力、一往无前，越是任务艰巨繁重越需要领导机关和领导干部奋勇当先、实干担当。”这场严峻斗争，最能真实客观展现一个地区、一个部门的主题教育成效，最能历练和见证党员干部的初心自觉、使命忠诚。党员领导干部唯有内心怀着炽热的人民情怀，努力克服精神松懈等可能出现的问题，以冲锋在前的党性担当，保持激情和旺盛精力，随时奔赴在人民群众最需要的地方，赢得抗击疫情的全面胜利。

当前，疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，必须坚定贯彻以人民为中心的发展理念，把人民生命安全和身体健康装在心里、扛在肩上、落实到行动中，把为民职责体现到疫情防控的每一个环节中。奋战在抗疫一线的党员干部要坚持人民至上，以责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗，坚决做到应收尽收、应治尽治，把防控工作的各项要求落实落细落地，决不放松防控链条中的每个环节每个细节，决不能有“大概齐”“差不多”等马虎思想，切实提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率，提振人民群众对战胜疫情的信心。同时，进一步动员和组织人民群众参与到疫情防控中，凝聚全社会的力量，紧紧依靠人民群众打赢疫情防控阻击战。

党心军心民心心连心，世情社情人情情暖情。经过全党全军全国各族人民万众一心、众志成城的努力，疫情形势出现积极变化，防控工作取得积极成效。我们坚信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有中国特色社会主义制度的强大优势，有14亿人民团结奋斗的磅礴力量，有中华民族冲破一切艰难险阻的斗争智慧，一定会取得这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 04 版）