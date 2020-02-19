“静压差4帕，再调一下通气阀门”“换气次数11次，还不够”……2月4日晚7点，在武汉火神山医院，湖北省疾控中心卫监所环境卫生部主任谢曙光带着4名同事，快速检测每一间负压病房的环境指标。这时，当日准备收治的第一批新冠肺炎患者已经在来医院的路上。

“再搞快点！”谢曙光说。25分钟后，第一批病房的各项检测指标基本合格，“可以收治患者了！” 谢曙光和同事刚走出病房，医护人员立刻就把患者送了进来。

由于武汉火神山医院建设比较紧急，谢曙光的检测团队从1月28日开始24小时待命，“过去是场所设施完全准备好了等我们检测，这次是检测团队在现场随时等着场所基本完工，立马进入，并在极短时间内完成检测。”谢曙光说，重症患者等着病房收治，检测工作也要跑赢病毒，患者才能尽早得到救治。

“要提高患者的诊疗质量，最大限度确保医护人员和公共卫生安全，诊疗场所的环境指标必须符合国家标准。”谢曙光说，环境卫生监测者相当于哨兵，是确定诊疗场所正常安全运行的最后一道环节，必不可少。

作为湖北省医院改扩建平面流程设计审核专家，谢曙光还要参与临时性收治医院改建技术文件的编写和审查。他参与的《呼吸类临时传染病医院设计导则》《关于方舱医院设计和改造的有关技术要求》《旅馆建筑改造为呼吸道传染病患集中收治临时医院技术要求》在5天内相继发布。“这些改造规范都是深夜完成修改审核，次日就发布。”谢曙光说，虽然时间紧、任务重，但自己的专业知识能发挥作用，觉得很值。

目前，谢曙光已带领检测团队先后对湖北省500余台生物安全柜、200余个PCR实验室的运行状态进行了检测，为病毒检测储备了设施设备条件。他总对同事说：“决战决胜，我们要当好公共卫生安全哨兵”。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 04 版）