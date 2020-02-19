“中国会在考验中变得更强大”

新冠肺炎疫情发生以来，中国政府和民众同心协力抗击疫情的积极举措成为全球网友热议话题。在海外社交媒体上，有许多暖心的外国网友自发为中国加油。

日本网友@kerotto：虽然中国目前面临着严峻的疫情形势，但是政府能够及时搜集公布各方面数据，各地社区也在采取各种方式排查可能被感染的人群，这些努力都有效遏制了疫情的进一步扩散。

印度网友@argheyaa：向中国各地敬业奉献的医护工作者和不知疲惫的社区工作者们致敬，目前的困难都是暂时的，风雨后的中国一定会看到彩虹。请大家不要散播恐慌性信息或者未经证实的内容，我们应该信任负责任的中国政府，相信中国政府的效率和能力，具有战斗精神的中国人民令人敬佩。

新加坡网友@Kok Leong Kok：中国的勇气和自信是战胜疫情的良方，向所有在武汉和中国其他地方无私奉献和辛勤工作的英雄们致敬。他们离开了舒适的家、离开了最爱的亲人们，他们是振奋人心的勇士！

美国网友@McconeghySkye：疫情笼罩下的武汉以及整个中国，人民在抗击疫情的努力与行动中，向世界展示了什么是真正的勇气和关爱。

美国网友@Berkele94158217：中国对新冠肺炎疫情发起的这场人民战争，不仅是为了自己，对世界也有重大贡献。我们相信中国一定能战胜疫情。因为中国人民的工作脚踏实地，成就显著。

意大利网友@gabpeg：中国政府巨大努力的成效正逐步显现，疫情将很快结束，春天终会来临。

乌干达网友@MSettimba：在这场战斗中，惊慌毫无意义。中国除湖北以外地区的确诊患者数量在逐步减少，这归功于中国政府推行了诸多有效的举措。中国的大学也很好地照顾了留在中国的外籍学生，所有在当地使馆报备的乌干达学生们都很安全。

巴基斯坦网友@KaleemMakki：巴基斯坦人民密切关注抗击新冠肺炎疫情的情况，中国政府在遏制疫情进一步扩散方面的迅速反应令人惊叹。相信在中国政府的努力下，新冠肺炎疫情终会被战胜。

巴基斯坦网友@mazemkhan74：这次疫情终会过去，相信中国不仅能够战胜疫情，还会在考验中变得更强大，当然也会在抗击疫情的国际合作中获得更多真朋友。

美国网友@Lulu Lockett在一组中国民众抗击疫情的图片下留言称：你们所做的一切都是非常伟大的！

德国网友@Erika Poniecki：向奋战在一线的中国人民表示感谢，他们抗击疫情的努力全世界都有目共睹。

法国网友@Ginette Fostier：希望武汉加油，一切都会好起来。加油！我们的心和你们在一起！

（本报记者 张矜若整理）

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 03 版）