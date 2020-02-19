中国与法国共同开创了中国与西方关系史上的多个第一。其中，2003年非典疫情期间，时任法国总理拉法兰坚持如期访华，成为西方大国领导人中的“第一人”，给中国人民留下了十分深刻的印象。在中国政府和人民全力抗击新冠肺炎疫情之际，法国各界纷纷表达支持、伸手相助，再次令中国人民感到暖心。

马克龙总统第一时间与习近平主席通电话，支持中方积极应对疫情，愿同中方加强卫生合作。法国国民议会议长费朗、外长勒德里昂、农业部长纪尧姆、前总统奥朗德、前总理拉法兰、前总理德维尔潘、共产党全国总书记卢塞尔、驻华大使罗梁等也都站出来为中国加油鼓劲。

在疫情最严峻的时候，巴黎市议会在伊达尔戈市长倡议下，一致通过支持中国抗击疫情的声明；在法国出现个别针对华人的歧视性言行时，卫生总局局长萨洛蒙在社交媒体上呼吁：“让我们同中国人民站在一起”；在个别国家唯恐天下不乱，以不负责任言行渲染恐慌气氛时，法国驻武汉总领事贵永华坚守岗位，并在微信朋友圈写道：“我是武汉人。武汉，我在你身边。”还有数不清的法国民众通过给中国驻法国大使馆打电话、发邮件、网上留言等，为中国点赞。

为体现与中国人民共克时艰的友情，法国中央政府已援助中方两批医疗物资，并正在筹备起运第三批物资。法兰西岛大区批准了援助专款，伊夫林省表示将加紧生产口罩支援中国，一位议员捐赠了1万个口罩，一位退休消防员寄来了一张300欧元的支票。

更令人欣慰的是，疫情不仅没有影响中法合作有序推进，反而成为双方加强卫生领域合作的契机。法国医院和中国专家为在法国接受治疗的中国患者建立了会诊机制，两国专家正在合作开展快速诊断试剂和疫苗的研发。法国医药界领军人物、中国改革友谊奖章获得者阿兰·梅里埃先生致信中方，提出了多条关于诊断和治疗新冠肺炎的合作建议。

朋友应该同甘共苦。在困难面前相互理解、相互信任、相互支持，这样的友谊才愈显珍贵。这种精神也恰恰是引领中法关系继续走在大国关系前列的关键动力。

传染性疾病是全人类共同面临的挑战。当今世界，类似的挑战还有很多。单边主义、保护主义、气候变化、恐怖主义，这些全球性挑战都是构建人类命运共同体必须迈过的坎儿，都需要国际社会同舟共济、携手应对。作为安理会常任理事国，中法两国都负有特殊重要责任。2019年3月，习近平主席对法国进行国事访问期间，两国元首发表关于共同维护多边主义、完善全球治理的联合声明，充分展现了大国担当精神和中法全面战略伙伴关系的战略性、时代性和全球性。

阳光总在风雨后。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，14亿中国人民众志成城，必将战胜疫情，中华民族迈向伟大复兴的步伐势不可挡。中国为抗击疫情作出巨大牺牲，赢得了包括法国在内世界各国人民的尊重。在国际社会合作应对疫情的过程中，构建人类命运共同体的理念也必将更加深入人心。

（作者为中国驻法国大使）

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 03 版）