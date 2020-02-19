为了“不漏一户、不漏一人”

自武汉市17日开展集中拉网式大排查行动以来，全市各区各街道社区在社区干部带动下，对辖区居民进行清底大排查，落实五个“百分之百”工作目标，坚持“不漏一户、不漏一人”。

“喂，小于吗？我今天觉得浑身没劲，能不能带我去医院看看？”17日，武汉开展集中拉网式大排查的第一天，东西湖区长青街二雅社区网格员于津就接到了居民的求助电话。

“体温是多少？”于津赶紧追问。

“37.6℃。”听到这个温度，于津立刻跑到这名居民家楼下，并通知他下楼去医院检查。这名居民下楼时，随时待命的城管专车已停在单元门前。

当天，拍摄的CT出了结果，这名居民的确有肺部感染迹象，随后他被送到社区设置的隔离点集中隔离，等待进行核酸检测。

“现在我们街道很少出现发热后瞒报、不报的情况，身体不适都会主动联系社区。”该街道办事处负责排查工作的李文英说。

李文英给记者展示了他们自制的房屋居住情况登记表、在汉人员体温监测表。表格上，每个门牌号后都对应一种颜色的记号，不同记号对应不同情况，有特殊情况的人员后面标注重点关注，各家人员信息和身体状况一目了然。

排查越详细，工作量越大。该街道所辖范围共计20万平方米，街道和社区工作人员、物业、保安、志愿者和警察共计402人齐上阵，参与到排查工作中。“为了排查时不漏一人，工作人员都很辛苦，一天工作10小时起步。”街道党政办公室工作人员胡娟说。

“您家一共五口人，目前身体状况都健康，对吗？”18日下午，武汉市江岸区车站街街道辅仁社区党委书记杨文飞和社区志愿者正在一户居民门前进行健康状况登记。“如果你们家有人感觉身体不适，必须第一时间通知我们！”

车站街街道下属5个社区，共12988户，老年居民占很大比例，社区排查工作具有一定难度。“我们8名社区工作者，早上入户筛查了200多家居民，下午又打了400多个电话，基本没有休息的时候。”

2月14日，车站街街道一名女性居民突然身体不适，经核酸检测为阳性，但被确诊为新冠肺炎的她却坚决不愿意去方舱医院。社区干部了解到，这名居民家中只有她和6岁的女儿，因为担心年幼的女儿没人照顾，她始终拒绝离开家。街道干部对其耐心劝说，向她讲清了利害关系，并说服她把孩子送到了社区附近的隔离点。社区党委书记白天工作，晚上就去隔离点看孩子，给孩子洗澡。看到女儿得到了妥善照顾，这名患者终于放心地在第二天前往方舱医院。

记者从武汉市疫情防控指挥部获悉：截至17日24时，全市现有确诊（含临床诊断病人）总数37152人，当日新增1600人，较前日减少90人。现有疑似病人1799人。全市累计治愈出院4219人，当日出院761人，较前日增加218人。全市累计死亡1381人，当日死亡72人，较前日减少4人。2月16日18时至17日18时，全市发热门诊接诊4396人，较上一日减少271人次，其中首诊2635人，较前日增加11人。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 02 版）