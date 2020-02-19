单日新增确诊病例首降2000以内

人民网北京2月18日电 （记者邱超奕）截至2月17日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例58016例，其中重症病例11741例；累计治愈出院病例12552例；累计死亡病例1868例；累计报告确诊病例72436例；现有疑似病例6242例。2月18日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍“菜篮子”稳产保供情况。

除湖北以外，全国新增确诊病例79例。新增确诊病例总数已连续14天下降。2月17日，全国单日新增确诊病例首次降至2000例以内，湖北省外单日新增确诊病例首次降至100例以内，全国单日新增死亡病例首次降至100例以内。

农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，一手抓疫情防控，一手抓春耕备耕。全国目前大部分还处于春耕准备阶段，农业农村部将落实差别化防控疫情的要求，指导无疫情或者疫情较轻的地方不误农时抓好抓紧春耕备耕。

“水产品当前供应是有保障的。据我们对北京、上海、广州等城市的45家定点水产品批发市场的监测看，交易量恢复到了往年同期的25%左右。水产品综合平均价格每公斤50—60元，波动不大。湖北省供应有保障，价格和疫情发生以前比变化不大。”农业农村部渔业渔政管理局副局长江开勇说。

农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳说，从全国来看，重点“菜篮子”产品市场供给总体充足，价格有涨有跌。春节以来，猪肉批发均价稳定在每公斤50元左右，蔬菜价格小幅波动，比春节前涨7.2%；水果价格变化不大，与春节前持平略跌；鸡蛋、鸡肉价格偏弱运行，有所下跌。受疫情影响，部分地区价格出现一定波动，农业农村部会努力将疫情影响降到最低。

据介绍，农业农村部组织全国农产品产销对接视频活动，促进产销精准对接，在官网上发布了三批农民合作社蔬菜类产品供应信息。电商也在加大农产品销售力度，多家电商开展了爱心助农活动。

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海介绍，截至2月17日，全国9711家饲料企业，已经有6384家开工复产，开工率是66%。农业农村部将促进复工复产，保障养殖企业饲料不断供，为肉蛋奶供应打牢物质基础。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 02 版）