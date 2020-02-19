新冠肺炎疫情暴发以来，奋战在武汉抗疫一线的，有白衣战士、公安干警、社区工作者，还有无数默默奉献的志愿者。他们自发地行动起来，为前线战士添补给，为后方群众送温暖，为武汉出力尽责，齐心协力守卫“我的城”。

疫情面前，咱不能躲

春节前，丈夫和儿子早早回了新疆老家，何明荣独自一人留在武汉跑车。1月22日，滴滴开始招募志愿者司机。49岁的何明荣没有任何犹豫，报名接送医务工作者上下班：“疫情面前，咱不能躲！”

从正月初一开始，何明荣接送医务工作者上下班。“早晨5点多起床，洗漱完、吃好饭，差不多6点就出门了。”充电、消毒、穿防护装备，发车之前，何明荣一丝不苟地把防护措施做到位。

头几天，中午只能吃方便面。有热心人了解到后，免费为他们提供盒饭。这让何明荣很感动。“医生为病人服务，我们为医生服务，又有人为我们服务。”何明荣说，她真切地感受到武汉是一座有爱的城市。

何明荣现在每天都工作十三四个小时，累计接送医务工作者200多人次。但她不觉得苦，笑着说：“等疫情过去，我要带着家人去贺胜桥喝土鸡汤，去潜江吃小龙虾。”

能多做一点是一点

“这个特殊时期，公众心理危机干预很迫切。”作为“强肺心理支持系统”线上志愿者，武汉大学人民医院精神卫生中心临床心理科医生杨灿经验丰富。他说，这段时间轻症患者的心理咨询最多。

2月12日，由武汉大学人民医院牵头研发的“强肺心理支持系统”正式上线运行，全国上千名心理专家集结，免费为抗疫一线的医务工作者、患者和普通市民提供心理咨询服务，杨灿是其中之一。人民医院是新冠肺炎定点医院之一，杨灿有时也要上发热门诊接诊，虽然工作很忙，他还是兼职做起了志愿者， “能多做一点是一点。”

在网上咨询过程中，杨灿发现，患者的焦虑现象普遍存在。“我们首先要倾听，再就是要共情，理解他们，也要劝导他们，一切都会好起来的。”杨灿建议轻症患者们不要总是躺着刷手机，更不要沉浸在负面信息中，要多站起来，做点体操等轻度运动，运动对增强体质、促进心理健康都有帮助。

爱心接力在持续

“作为康复的新冠肺炎患者，我更懂得生命的宝贵，知道自己的血浆帮助了别的患者，感到特别欣慰！”武汉市江夏区中医医院党委书记宗建说。

2月4日，江夏区中医医院院长熊侃在微信群发出倡议，招募捐献血浆的特殊志愿者：新冠肺炎治愈患者的血浆可能含有抗体，输入重症患者体内，有助于挽救他们的生命。救死扶伤是医务工作者的天职，呼吁已康复的医务工作者献血，帮助临床研究和治疗！很快，群里医务工作者纷纷报名响应。

经过年龄、体质、康复时间等筛选，5日上午，宗建带头与5名同事一起撸起袖子，共捐献血浆2600毫升。

爱心接力还在持续。6日，该院胡懿德和彭华两名医生自行前往湖北省人民医院捐献血浆；9日，副院长韩庆和8名同事捐献血浆。经过生物安全等检测后，他们的爱心血浆分别注入9名患者体内。

截至目前，江夏区中医医院参与献血的志愿者共19人，该院还会继续招募志愿者捐献血浆。

疫情不结束，我就不回家

1月30日，山东人孙吉国开着自己的小汽车赶到武汉市，当起志愿者。“当时也没有多想，也不觉得害怕，只想过来帮点忙，媳妇儿也很支持我。”

到武汉后，孙吉国一直忙着给医院和社区卫生服务中心送医疗和生活物资，深夜开车接医生回宾馆等，基本没有休息时间。

2月13日夜里，重庆援鄂医疗队到达武汉。当天晚上，孙吉国同其他志愿者一起给重庆医疗队运送物资，一直到次日凌晨两点多。早上8点，他又爬起来，帮助武汉市协和医院从几个大卡车卸下150箱苹果和100箱防护服。下午，他又开车送了1500多斤消毒水给社区和卫生服务中心。

“疫情不结束，我就不回家。”孙吉国说，有时为了节约时间，就吃泡面。“我吃的这点苦相对于奋战在一线的医生护士来说不算什么。我不能提前撤退，要为他们多做一点有意义的事。”

只要有需要，我会一直在

“妈妈加油，您现在也是奋战在一线的战士啦！”出门时听到儿子鼓励的话，叶丽觉得自己做得对。

2月15日，听说华科同济医院中法新城院区正在招聘理发师，为抗疫一线的医务工作者免费理发，从业多年的叶丽第一时间报了名。叶丽说，能为抗疫出点力，自己打心眼里高兴。

叶丽工作的场所是由专家门诊办公室临时改造出来的，医生护士们可以通过二维码提前预约理发时间。穿上防护服，戴好口罩，叶丽上岗了。“一位长发及腰的护士告诉我，她打算‘五一’结婚，只要剪到结婚时头发能扎起来就好。”叶丽说自己常常剪着剪着，心头就会涌起一股敬佩。

理发师志愿服务的时间是每天上午10点到下午4点，但叶丽早上9点半到医院，下午5点半离开，干劲满满。“有护士问我，你打算做多久志愿者，我跟他们说，只要有需要，我会一直在。”

（本报记者汪晓东、李昌禹、张志锋、田豆豆、付文、申少铁、韩鑫）

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 02 版）