向奋战在一线的共产党员致敬

疾风知劲草，烈火见真金。面对来势凶猛的新冠肺炎疫情，广大共产党员响应党中央号召，不忘初心、牢记使命，在危难时刻挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，哪里任务险重哪里就有党组织坚强有力的工作、哪里就有党员当先锋作表率。我们向奋战在一线的广大共产党员致以最崇高的敬意！

疫情发生以后，习近平总书记第一时间作出重要指示，强调各级党组织和广大党员干部必须牢记人民利益高于一切，不忘初心、牢记使命，团结带领广大人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。党中央及时发出《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，要求组织动员各级党组织和广大党员、干部把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务，把投身防控疫情第一线作为践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势。

一个党员就是一面旗帜，一个支部就是一座堡垒。在这场严峻斗争中，各行各业的广大共产党员报名在前、战斗在前、引领在前，冲锋在第一线、战斗在最前沿。在湖北武汉，全国各地和军队援鄂医疗队迅速成立临时党支部，“党支部是临时的，但初心是炽热的”；在湖南长沙，湖南中医药大学第一附属医院的共产党员庄严宣誓，“备战有我！冲锋有我！胜利有我！”在浙江温州，临时党支部、党员突击队、党员志愿服务队迅速行动起来；在天津蓟州东赵各庄，27年党龄的司法所所长王辉，生命定格在疫情防控第一线。“我是老党员，能坚持”“我是书记，护送患者让我来”“党员多跑腿，居民少出门”“身为党员就要冲锋在前”“特殊时刻，不正是党员站出来的时候吗”“和死神作斗争，心中必须有一股精神力量支撑”——这些真挚朴素的话语，闪耀着党性的光辉，展现了赤子的情怀。从重症病房争分夺秒的救治，到城乡社区挨家挨户的排查，从工厂车间加班加点的生产，到科研实验室夜以继日的攻关，无论在什么地方，不管在哪个岗位，广大共产党员想患者所想、急群众所急，用行动践行着人民至上、生命至上的理念。

大公无私、先人后己，吃苦在前、享受在后，以身作则、模范带头，在党和人民需要的时候挺身而出、英勇斗争，随时准备为党和人民牺牲一切，这些都是共产党人党性的精神元素。党在长期奋斗中，始终坚持用这些思想和精神教育自己的党员、训练自己的干部，每一个党员从入党那一天起就在接受着这些思想和精神的灌注、熏陶。这些思想和精神，是党的先进性的具体体现，是中国共产党区别于其他任何政党、共产党员不同于普通老百姓的显著标志。越是在危难时刻，越是在重大关头，这些思想和精神就越是放射出夺目的光辉。尽管有极少数党员干部在抗击疫情的严峻斗争中经不起考验，发生不担当、不作为，甚至临阵脱逃等现象，但这些行为与党性要求格格不入，不过是阳光下的一抹阴影。

严峻斗争、重大关头，最能考察和识别党员干部。各级党组织要按照习近平总书记和党中央要求，在疫情防控第一线考察、识别、评价、使用干部，把党员干部在疫情防控斗争中的实际表现作为考察其政治素质、宗旨意识、全局观念、驾驭能力、担当精神的重要内容。对表现突出的，要表扬表彰、大胆使用；对不敢担当、作风飘浮、落实不力的，甚至弄虚作假、失职渎职的，要严肃问责。在高高飘扬的党旗引领下，全党全国人民同心同德、万众一心、团结奋斗，我们就一定能夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利！

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 01 版）