这道题，基层干部用心答

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防控新冠肺炎疫情，口罩作为重要的防疫物资为千家万户所关注。社会对口罩的需求如同考题，检验着广大干部特别是基层干部的担当、能力和作风。从协调生产保障供应、监管市场稳定价格，到科学分发、规范处置，基层干部在各项环节、不同岗位忙碌着、努力着。

协调生产

一家口罩厂里的新面孔

升欣（上海）纺织品科技有限公司的厂房里，最近来了不少新面孔。

这家位于上海市金山区张堰镇的企业，主产口罩，医用、民用都有。春节以来，工厂的灯光就没熄灭过。

张堰镇副镇长沈毅是新面孔中的一个，从大年三十开始，他每天都到厂里来“打卡”；任务就是为口罩厂生产解决问题。

厂里的工人大半过年回家，口罩产量上不去，咋办？

沈毅立刻向组织反映，张堰镇党委号召全镇党员们来志愿帮工。于是，张堰镇各机关单位每天至少组织6名青年党员到厂帮助生产。

24小时工作制，两班倒，没有吓倒习惯坐办公室的年轻人，厂里的产量迅速攀升，很快达到一天10万件；然而，机器却吃不消了。

“一个气动工具出了问题，生产线停了。”看着停摆的生产线，沈毅急得冒火，“工厂说，本来是个小问题，但现在负责后期修理的公司还没复工，愣是修不了。”

怎么办？沈毅琢磨了琢磨，决定向镇里的企业家微信群求助。“我把气动工具的照片一拍，发到群里，立刻有人给联系上一家距离不远的气动工具生产厂。第二天早上就派了工程师来，生产线很快恢复了。危难时刻，大家都有大局意识。”沈毅打心底里感激。

眼看着医用高级别N95防护口罩短缺，能不能再上一条N95口罩的生产线？

医用N95口罩属于医疗器械，生产许可有复杂的行政审批环节，沈毅和同事从镇里的工业园区管理公司选派一位资深经理，全程跟进行政审批诉求，表格、文件全部准备好，“企业只要填一些必要信息就行”；同区、市两级医疗器械管理和市场监督部门积极沟通，行政审批全部走应急通道，即来即办；寻找厂房，两天时间就在园区找到一个符合生产条件的洁净车间，设备到位立刻就能生产送检……

沈毅说，这个关键的时候自己是随叫随到，尽量满足企业生产需求。

原本需要较久才能上线生产的N95口罩，预计2月下旬就能开工，一旦送检合格，就能上市。“到时候，我就要去两个厂里‘打卡’了。”沈毅说。

预约购买

一个小程序的投放探索

前几天，广州市天河区市民方圆收到网购的5个口罩，“开始上班了，口罩也正好收到了，没有去外面排队购买，更安心。”

帮助方圆买口罩的，是广州市政府1月31日上线的“穗康”小程序，以及围绕这个小程序实行的实名预约、快递到家体系。

怎样预约？通过手机线上预约最好；用什么平台？临时搭建新平台肯定来不及，万一承载量不够，一上线随时会“秒崩”。反复考虑，有关部门牵手腾讯公司，通过小程序开通口罩预约购买，于是就有了“穗康”小程序。

作为广州市防控物资战略储备单位业务组成员，来自国企广药集团的干部郭晓玲在一线亲历了口罩通过小程序分发到户的全流程。

平台上线当晚，实行的是“线上预约，门店自提”。很快，郭晓玲就看到不少网友发牢骚，“明天到店，一个个核对预约号，一个个付款，不是一样造成排队聚集？”

“领口罩的门店，第二天一早果然排起长龙。”郭晓玲回忆，见情势紧急，我们立即向市有关部门建议，火速形成政府决策：“叫停门店自提，实施快递到家”。

快递到家能够减少人员聚集，但对运营方来说，包裹分拣、包装压力陡增。“人手不够，总有办法：仓库楼上，就是广药集团曾经的职工宿舍楼，里面住着不少退休职工。”郭晓玲一个个发微信，一下搬来七八个“救兵”，大家每天忙到凌晨两三点，总算把开头最难的那几天给扛过去了。

虽然还有一些不尽如人意的地方，但小程序还是获得了不少市民点赞。“比起在外面聚集排队增加传染风险，还是开通了一个可以安全买到口罩的渠道。”方圆说。

郭晓玲坦言，现在，市民反映最大的问题，还是口罩供给不足，预约成功率不高。相信随着企业纷纷开工复产，产量会很快提上去。

严查涨价

一张30万元的罚单

“我刚在西柿路一家药店买了口罩，要30元一只！价格也太高了，你们快去查查吧。”前不久，南京市民王女士就自己的遭遇在市场监管局12315热线中抱怨道。

接到线索后，雨花台区市场监管局综合执法大队大队长王永年带着板桥分局的两名执法人员，立即赶往现场检查。

“你们来查什么？”一名当班的销售员略显紧张地说，“我们都是正常进货、正常销售，没有违法行为的。”

“30元一只的价格是怎么定的？它的进货价是多少？”王永年指着货架上一款口罩问。

“这是我们总部制定的销售标准，如有问题需要和总部联系。”销售员似乎早有准备。

王永年一边记录现场情况，一边要求药店将进货票据调出来。进货单显示：这款口罩进货价只有7.8元/只。

“提价率为284%。”雨花台区市场监管局价格科科长周雪松介绍，药店这一行为涉嫌哄抬价格。

据了解，这款口罩上架两日即售罄，共售出680余只。执法大队现场取证、固定证据后，决定按照程序启动立案，并及时向上级机关报告查处情况。经过几天的调查取证和分析研判，雨花台区市场监管局对该药店拟作出罚款30万元的处罚决定。

江苏省市场监管局局长朱勤虎介绍，该局密切关注防控新冠肺炎相关医药用品市场价格和粮油菜肉蛋奶等生活必需品价格波动情况，对趁机跟风涨价、哄抬价格等扰乱市场秩序的价格违法行为，从严从重从快立案查处，并及时公布曝光典型案例。

规范处置

一只废弃口罩的收运之路

用过的口罩，从丢弃到销毁，分几步？

这个问题，陈寿江最清楚。

陈寿江是辽宁沈阳皇姑区创卫办副主任，从春节到现在一直忙着废弃口罩专用桶消毒、收集、处理情况的专项检查。

“居民从家里拿出来的废弃口罩，要装在塑料袋里，投放到专用垃圾桶内。我们在桶的正前方贴上标识，编上序号，固定责任人。桶盖顶部开个小口，避免居民开桶盖的接触和病毒外溢。”陈寿江说，为了防止二次贩卖，也为了减少值守人力，每只桶还都加了锁。

推广废弃口罩专用垃圾桶之初，居民混投现象时有发生。于是，陈寿江带领督察组人员和环卫部门的干部职工开始了对环卫工人的培训，同时通过多种渠道宣传疫情防控知识。

现在，环卫工人们每天多了项任务——给园区内居民做宣传工作，引导居民将用过的废弃口罩投放到专用回收桶内，防止发生二次污染。

废弃口罩回收后，怎么保证无害化处理？

前不久，沈阳市制定了《关于规范处置生活源废弃口罩的工作方案》，利用生活垃圾收运体系，搭建了一条生活源废弃口罩安全规范闭合的收运链条，还在全市居民小区、机关企事业单位、公共机构等区域设置废弃口罩专用回收桶。每天每隔两个小时，志愿者都要给垃圾桶喷一次消毒水，由环卫专用的口罩回收车进行集中收集送到垃圾处理厂焚烧。

截至2月18日，全市已设置废弃口罩专用设施20394个，全部编号实名制管理，建立废弃口罩投放、收运登记制度，已累计收运、焚烧处理生活源废弃口罩3783.83公斤，约54.05万只。

（本报记者巨云鹏、贺林平、姚雪青、辛阳、胡婧怡）

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 12 版）