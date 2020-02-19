中冶人奋战防疫最前沿

中国冶金科工集团有限公司（中冶集团）各级党组织和广大党员干部奋战在抗疫一线，争当排头兵，十万中冶人众志成城、团结奋战，让鲜红的党旗高高飘扬在防控疫情最前沿。

领导干部和党员站前头

中冶集团共有3家子企业1.2万余名员工身处武汉。1月23日，集团董事长国文清第一时间发出紧急动员令，明确要求建立强有力的领导小组，领导干部和共产党员要站在前头，全力以赴抓好本企业疫情防控。当天，3家驻汉企业迅速成立以党政主要负责同志挂帅的领导小组，制定周密方案、层层落实责任，在时间上抢占优势、在空间上严密布防。

1月26日，中国一冶接到武汉雷神山医院建设方紧急求助，突击制作4800件钢结构加工件用于项目主体建设。公司领导班子连夜召开协调会议，46名突击队员火速集结至武汉阳逻钢结构加工基地，迅速投入工作……制造车间党小组组长尹平坦言：“这个时候我必须站出来！只有党员干部先站出来、冲上去，才能把更多群众带动起来、凝聚起来、组织起来！”

不仅在雷神山医院，在火神山医院、金银潭医院、方舱医院、鄂州雷山医院等防疫工程最需要的第一线，中冶集团雷厉风行、火速驰援，以高质量高效率完成攻坚任务。

央企关键时候顶得住

一场阻击战，就是一块试金石。在这次抗击疫情阻击战中，中冶集团共有50余家子企业广大干部职工积极投身疫情防控工作，其中7家子企业4600余名干部职工第一时间紧急驰援24家用于疫情防控医院的有关设计建设及改造任务。6家转制医院2000余名医护人员逆行而上，用血肉之躯筑起一道阻止病魔的坚固防线。在建项目正全力以赴有序推动复工复产，全面彰显了中央企业“顶梁柱”关键时刻“顶得住”的责任与担当。

“疫情终将被我们战胜。”集团明确提出“一手抓疫情防控，一手抓生产经营”；两手都要抓，两手都要硬。

截至2月14日，中冶集团子企业总部复工率达到98.8%；子企业二级单位总部复工率达到94.3%，120余项境内外工程项目仍在有序实施，涉及合同额超过650亿元，向世界传递着中国企业践诺履约的决心和实力。

让党旗飘扬在防控第一线

一个党员就是一面旗帜，一个支部就是一座堡垒。中冶集团各级党组织与广大党员干部充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，主动作为、特事特办。3200多个党组织和5.2万余名党员作为抗击疫情的主力军挺身而出，把投身防控疫情第一线作为共产党员践行初心使命、体现先锋模范作用的试金石和磨刀石。

在湖北省鄂州市，改造鄂州版“小汤山医院”雷山医院要在10天内建成。2月1日，中国一冶党委在鄂州雷山医院施工现场成立临时党委和党员突击队并进行了授旗仪式。全体党员高举右拳，面向党旗宣誓：“牢记使命，冲锋在前，积极彰显党员本色和担当，为鄂州雷山医院建设贡献力量！”2月13日，鄂州雷山医院临时党委在现场火线发展党员，5名入党积极分子现场宣誓成为预备党员，进一步为完成突击任务注入新鲜血液。

在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷，全体中冶人以实际行动展现出坚定的必胜信心、坚韧的战斗精神、坚毅的发展精神，展示着一个中央企业的社会责任与使命担当。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 06 版）