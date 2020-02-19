切实做好各项防控工作

前不久，中央政治局常委会召开会议研究下一步疫情防控工作，指出这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，我们一定要总结经验、吸取教训。本期大家谈，我们选刊3篇读者来稿，针对疫情防控中遇到的实际情况，分享一些思考和建议。

——编 者

别忽视农村防控

张海林

新冠肺炎疫情发生后，我所在村子里的乡亲们虽然通过新闻了解了一些情况，然而包括我父母在内的不少人都没有真正重视起来。大年初一，村两委向村民宣传防护知识，循环播放广播、编印宣传资料、印发倡议书和公开信，各种宣传方式轮番上阵，虽有效果，但还是有人不戴口罩，甚至聚在一起打牌。

随着疫情的发展变化，农村的疫情防控工作越来越受到重视。村两委不仅安排专人在村里巡逻值守，劝阻村民聚会聊天和聚众打牌，还挨家挨户入门宣传、苦口婆心地说服，村民们开始重视疫情防控工作，纷纷加入这场疫情防控阻击战。

乡村振兴不光要振兴经济，更要振兴精神，确保农村“硬实力”和“软实力”双提升，倡导乡亲们养成文明新风，在平日里就养成讲卫生的好习惯，不断提高农村群众公共健康意识。唯有如此，才能筑牢广大农村地区的健康防线。

不落下任何一人

戴 榕

疫情来势汹汹，不少地方出台了交通管控、居家隔离等措施。此时，在一些偏远地区，残障群体及其家庭，相对其他群体的资源获取能力、自救和求救能力，总体上偏弱，需要格外关注。

如何在疫情时期确保不落下残疾特困群体，做好他们的防护与照护，不仅考验着基层干部的工作作风和工作能力，也考验着社会力量在基层的作用发挥。针对这一难题，我们联合各地心智障碍者的家长小组、社会组织、专业社会服务机构等，探索“特殊需求困难家庭疫情期间紧急救助网络影响机制”，努力让残疾特困群体感受到更有温度、更有效率的支持。

疫情防控是一场全民行动，不能落下任何一个人。照顾好残疾特困群体，也是打赢这场疫情防控阻击战的题中之义。

不打无准备之仗

刘大潮

在疫情防控工作中，某地干部因为督查中“一问三不知”受到处理，具有典型的警示意义。对疫情防控各条战线上的党员干部来说，不妨问一问自己“一问知多少”。回答好这个问题，对做好疫情防控工作大有裨益。

作为一名民警，落实好防控措施是我的职责。连日来坚持拦车检测、巡逻防控、昼夜守候，受到了上级督导组的肯定。可有一次，有人提出了一个问题：涉及疫情、构成违法犯罪的有哪些行为？自己却只知道个大概。作为一名基层执法人员，一旦出现防疫中的违法犯罪行为，自己却无法察知、判断，不能及时打击遏制一些不法行为，既影响当前的防控工作，更是执法者的失职。

事后，我进一步学习了相关法律条文和疫情防控专业知识。对所有人而言，不管是什么岗位，无论是日常工作还是遇到突发事件，只有做到初心牢固、应对有方，不打无准备之仗，任何时候都能正确履职，才能让党和人民放心。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 05 版）