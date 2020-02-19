不仅是战友，更是知心朋友

记者见到马云飞时，这个此前从未来过湖北的姑娘，和同事杨洁正在重症病房穿梭，十分忙碌。

穿刺、输液、监测体温、调呼吸机……这两名来自内蒙古赤峰市人民医院血液科的护士，已经在湖北荆门市连续奋战了半个多月。

1月28日，大年初四，内蒙古派遣医疗救援队紧急驰援湖北荆门市，141名医护人员分组进驻各个区县，与当地医护人员一起投入这场没有硝烟的战斗。

从塞外奔赴荆门，环境变了，不变的是救死扶伤的精神。医疗队队员、赤峰市医院重症医学科副主任医师杨飞告诉记者：“来到这里，就要竭尽全力。”

荆门市负责内蒙古医疗救援队后勤保障的工作人员王晨一说：“我们有专职服务人员40余名，24小时值守，医疗队员有任何需求，立马响应。但他们很少提要求，生怕麻烦了我们。”

一开始，医疗队不是没有遇到困难。杨飞说，荆门市沙洋县人民医院接诊治疗新冠肺炎患者病区是临时改建的，不完全符合传染病防治要求；当地医护人员尤其是呼吸、重症相关科室人员力量薄弱，防护物资也十分紧缺。

医疗队立即行动起来，指导当地改进感染控制流程，规范防护服穿戴、病房消毒等流程，接手疑难重症患者治疗；护理人员编入所在医院护理队伍……

医疗队冲锋陷阵在前，荆门人暖心服务在后。

沙洋县马良镇花立村村民刘林林，动员家人凌晨4点起床采摘自家大棚草莓，装车送到医疗队入住宾馆；更多群众为让医疗队吃到新鲜蔬菜肉食，定时定点主动送达……

“他们担心我们来到这里，生活不习惯，每天都会征求我们的意见。司机也会根据我们的下班时间，不管多晚都来接送。”马云飞说。

马云飞和杨洁已经喜欢上了这个之前没听说过的县城。杨飞把带来的内蒙古特产送给了本地的医护人员——他们不仅是战友，更是知心朋友。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 04 版）