热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

不仅是战友，更是知心朋友

人民网记者  范昊天

2020年02月19日09:09 来源：人民网－人民日报

记者见到马云飞时，这个此前从未来过湖北的姑娘，和同事杨洁正在重症病房穿梭，十分忙碌。

穿刺、输液、监测体温、调呼吸机……这两名来自内蒙古赤峰市人民医院血液科的护士，已经在湖北荆门市连续奋战了半个多月。

1月28日，大年初四，内蒙古派遣医疗救援队紧急驰援湖北荆门市，141名医护人员分组进驻各个区县，与当地医护人员一起投入这场没有硝烟的战斗。

从塞外奔赴荆门，环境变了，不变的是救死扶伤的精神。医疗队队员、赤峰市医院重症医学科副主任医师杨飞告诉记者：“来到这里，就要竭尽全力。”

荆门市负责内蒙古医疗救援队后勤保障的工作人员王晨一说：“我们有专职服务人员40余名，24小时值守，医疗队员有任何需求，立马响应。但他们很少提要求，生怕麻烦了我们。”

一开始，医疗队不是没有遇到困难。杨飞说，荆门市沙洋县人民医院接诊治疗新冠肺炎患者病区是临时改建的，不完全符合传染病防治要求；当地医护人员尤其是呼吸、重症相关科室人员力量薄弱，防护物资也十分紧缺。

医疗队立即行动起来，指导当地改进感染控制流程，规范防护服穿戴、病房消毒等流程，接手疑难重症患者治疗；护理人员编入所在医院护理队伍……

医疗队冲锋陷阵在前，荆门人暖心服务在后。

沙洋县马良镇花立村村民刘林林，动员家人凌晨4点起床采摘自家大棚草莓，装车送到医疗队入住宾馆；更多群众为让医疗队吃到新鲜蔬菜肉食，定时定点主动送达……

“他们担心我们来到这里，生活不习惯，每天都会征求我们的意见。司机也会根据我们的下班时间，不管多晚都来接送。”马云飞说。

马云飞和杨洁已经喜欢上了这个之前没听说过的县城。杨飞把带来的内蒙古特产送给了本地的医护人员——他们不仅是战友，更是知心朋友。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn