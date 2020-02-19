磷酸氯喹拟被纳入新版新冠肺炎诊疗方案

2月18日，在广东省召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山在谈到磷酸氯喹疗效时指出，磷酸氯喹够不上称之为新冠肺炎治疗的特效药，但其有治疗效果，且副作用不大，值得探讨和研究。

此前，钟南山代表专家组签署了意见书：“基于前期临床机构所开展的研究结果，可以明确磷酸氯喹治疗新冠肺炎具有一定疗效。”专家组建议，尽快将磷酸氯喹纳入到新一版的诊疗指南，扩大临床试用范围。

氯喹（chloroquine）是一种老药，早在上世纪三四十年代就已经得到应用，主要用于治疗疟疾。除了作为抗疟药物,氯喹还因其免疫调节活性被应用于如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病的治疗。同时，氯喹也是细胞生物学研究比较常见的实验试剂。

从中国临床试验注册中心官网上可以看到，有十余项使用氯喹/羟氯喹治疗新冠肺炎的临床试验正在进行。

这些试验效果究竟如何？

2月17日，记者了解到，在广州再生医学与健康广东省实验室与中山大学附属第二和第五医院联合进行的一项临床试验中，包括3名重症患者在内的10名用氯喹进行治疗的新冠肺炎患者在完成10天疗程后，咽拭子病毒核酸全部转为阴性。目前，这10人已全部出院。

该实验室负责人裴端卿告诉科技日报记者，通过伦理委员会审查后，试验于1月29日在中山大学附属第五医院开展。试验将病人分为干预组和对照组，每组10人。干预组在常规治疗基础上联合氯喹治疗，方案为服用氯喹片，每天两次，每次0.5g，连续服用10天；对照组则采取常规治疗。

基于这一较好治疗效果，团队已经在疫情比较严重的湖北省荆州市启动更大规模临床试验，进行随机、双盲、平行对照研究。

裴端卿介绍，从作用机理上来看，氯喹可通过不同机制发挥抗病毒效应。2004年，在关于SARS病毒的研究中，国外科学家有报告氯喹可抑制SARS病毒在体外复制。最近国内科研机构也报告，在细胞水平上,氯喹能够有效抑制新型冠状病毒复制。

“这是一种老药，价格低，没有专利问题，有几十年的使用历史，对其风险性和安全性已经了解的比较透彻，作用机理比较清晰。可能是到目前为止，比较有希望的而且简便易行的一个治疗方案。”裴端卿表示。

2月15日，在由科技部党组书记、部长王志刚主持召开的国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制科研攻关组药物研发专题视频会议上，与会专家代表和卫生健康委、药监局等部门负责同志研究讨论后认为，在目前基本没有抗新冠病毒特效药的背景下，实践优先。在前期多家医疗机构的临床试用结果初步表明，磷酸氯喹对治疗新冠肺炎具有较好治疗效果和安全性，没有明显副作用，因此建议推荐将磷酸氯喹纳入新一版诊疗方案，并明确磷酸氯喹的临床应用剂量等内容。（本报记者 张盖伦）