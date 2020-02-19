新闻发布会上，钟南山回应了这些热点话题

截至2月18日，湖北省累计报告新冠肺炎病例59989例，其中武汉42752例，疫情依然严峻。“据我们观察，武汉内外的危重病人情况是差不多的，并非说武汉发生病毒变异，应该是一下子病人太多了，得不到很好的照顾。如果给很好的生命支持，随着时间过去，就算没有特效药，病毒的载量也会慢慢下降。”2月18日，在广东省召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，谈起武汉疫情，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山依然持有极大信心。这份信心来自科学的分析。

发布会上，钟南山对媒体提出的磷酸氯喹使用效果、病毒核酸检测出现“假阴性”等公众关心的问题，一一细细回答。

“全国的确诊病例已经出现下降的趋势，但目前武汉依然是关键，八成的病人在武汉，九成死亡病例在武汉或周边，武汉现在看来还并没有停止人传人。”钟南山指出，现在需要特别重视解决两个问题：一是健康人和病人分开；二是新冠肺炎病人和流感病人分开。“如果老是混在一起，即使武汉用了很大人力财力，这个问题仍然不能解决。目前流感和新冠肺炎的影像都差不多，但是不能都算成新冠肺炎。”

2月17日，在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，据介绍，专家一致推荐支持磷酸氯喹纳入新版新冠肺炎诊疗方案。

“就氯喹来说，不是中国最早做的，而从比利时、美国等国家的实验室结果来看，对冠状病毒有效。但这次是首次用在人体上了，它是老药，剂量没太大，也没有太多副作用。这次北京六安医院和广东较早开始临床试验，发现部分患者四五天之内病毒核酸检测转阴。同时对用药和不用药进行对比，看得出用药病人发热、病毒消失会早一些。”钟南山表示，从临床观察来看，磷酸氯喹也有副作用，但不算大，比如消化道出现腹泻，少数出现耳鸣，“特效药够不上，但从现有苗头来看，肯定会有帮助”。

钟南山特别提醒，防范新冠肺炎，保持下水道通畅极其重要。此前有团队已经在粪便里发现新冠病毒。“新冠病毒并不一定通过消化道传播感染，而是因为下水道中污染物干了，又通过空气、气溶胶传播，人们吸入造成感染。”他说。

“我来补充一下。”当广州市科技局局长王桂林介绍了“肺炎1号”方的临床治疗情况后，钟南山接过话来。

“西药在实验室对新冠病毒有效，但是相当多西药在进入人体后无效，中药则不一样。莲花清瘟胶囊等中药在新冠肺炎临床治疗已经常用，这些中药使用后显示能减少病毒进入细胞，这可以给中药使用提供一些证据。”他说，“我很重视中药在实验室对新冠肺炎的作用情况，看其能否阻止病毒进入细胞，减少炎症风暴，一旦有证据，中药是可以放心用的，特别是早中期的患者。”

在对新冠肺炎的临床治疗中， 钟南山一早就提到：“中医一开始就要介入，别到最后不行才看。”目前，广东已优选54个上市中成药开展体外药效研究。下一步将继续完善体内药效及临床观察，并完成后续批次药物的抗病毒和抗炎筛选。

当前出现病毒核酸检测“假阴性”问题，是否意味着核酸病毒有效性下降呢？ “核酸检测正规地做，是比较准确的。”钟南山指出，“有媒体说核酸检测准确率30%左右，我觉得有些偏离性。这个检测方法是正确的，但要看取材。核酸检测取样绝大多数是取鼻和咽，取样合适不合适相差很大。应该相信核酸的检测，但要保证准确取材。”

2月16日，全国第一、第二例新冠肺炎遗体解剖在武汉金银潭医院完成。钟南山表示，遗体解剖非常重要。17年前的非典，也是通过遗体解剖了解到，除了肺部外，全身脏器受损的影响情况。“这次通过请教前方并结合我们的临床观察，发现新冠肺炎患者肺部的表现和SARS有点不一样，没有严重的纤维化，部分肺泡还存在，但炎症很厉害，有大量的黏液，会导致病人的通气不通顺，这将提示治疗中要改变通气方式。”他补充道，“不过解剖结果还没最后出来，仍在观察中。”（本报记者 叶 青）