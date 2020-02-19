首批上海医生在金银潭医院的26天

2月18日，是首批上海援助湖北医疗队驻守武汉金银潭医院的第26天。这26天里，第一批到达武汉的135名上海医生，经历了缺少防护服、缺少手术刀、酒店断餐、生活物资匮乏等各种困难，却在“连医生都害怕的”疾病面前表现出了医务工作者的担当——他们“大胆地”冲着前来调研的国家总理李克强反映“缺护士、缺物资”；边治疗重症病人，边积累总结经验，进行了约5项针对新冠肺炎患者临床治疗的研究，还有医生发明了能减少感染的、可吃饭口罩；一天前，他们直接促成了首批两例新冠肺炎患者遗体解剖，为下一步有针对性地研究病毒提供了宝贵的契机。

中青报·中青网记者今日连线上海首批援助湖北医疗队领队、临时党总支书记、上海交通大学附属第一人民医院副院长郑军华，听他讲述在金银潭医院的26天。

武汉的医疗状况正在慢慢改善

2019年除夕，是上海首批援助湖北医疗队出征的日子。这天晚上9点半，来自上海52家医院的135名医护人员登上了飞机。

医疗队抵达住宿地点、收拾完行李是在凌晨4点左右，郑军华这时接到通知，他们要去那个如今在全世界都有点名气的武汉金银潭医院。这是当时收治新冠肺炎病人最多的一家医院。

第一天上岗，上海医疗队接管了两个病区，主要任务是收治病人。当天晚上，金银潭医院院长张定宇就找到了郑军华，希望上海医生可以接管一个普通病区和一个重症监护病区。“不在现场的人感受不到，当时金银潭医院的医护人员已经连续工作了一个多月，他们真的是吃不消了。”郑军华当即就接下了这个“大单”。

但他很快发现，接单后，上海的医护人员要过上“吃了上顿没下顿”的日子。手术隔离服和手术刀都不够用，医生们今天用了，明天就不知道该怎么办了；医院里没有护工、卫生清洁人员，重症病人的生活护理全部由护士来做，生活垃圾、大小便全都由护士处理。

郑军华在1月28日趁着国家总理李克强到一线考察的机会，当面向总理反映，“缺医疗物资、缺护士”。

就连这些医生的生活物资、饮食等问题，也会出现“突然断档”的情况。有一天，他们所住的酒店突然通知医生们“以后不管饭了”。后来通过各个层面反映情况，酒店给了基本保证。

目前，武汉的情况，正在一点一点改善。如今援助湖北医疗队已经不需要再为一些基本防护物资发愁，他们有了更多的时间去研究这种病的临床表现，争取在关键环节把病人救回来。截至目前，上海首批医疗队收治了约160名患者，其中一半以上为危重症，约30名患者病愈出院了，其中包括近10名已经上了呼吸机的危重症患者。

为什么一定要做遗体解剖

“医护人员感染率很高。”郑军华说，由于没有掌握这种未知疾病的传染途径，医护人员中间也在流传着各种说法，这加重了他们的紧张情绪。

另一方面，医护人员在看到死亡病例时，会产生深深的“无力感”。上海援助湖北医疗队医生会对每一个死亡病例进行临床分析，很多医生会自责，“是不是自己哪个关键节点没有把握好？是不是在某个时间段治疗不够果断？是不是自己经验不足？”

这使得上海医疗队的医生们产生了“研究这种病”的冲动。“我们看到，有未确诊病人辗转多家医院，却得不到一张床位；看到家族性、聚集性传染，看到大部分家庭做不到居家隔离导致全家感染；看到了后期的病例井喷。”郑军华和医疗队员们意识到，这是一场长久战，而决胜的关键就在于“对这种疾病了解多少”。

包括郑军华在内的上海专家团队，一直在为“了解疾病”作准备。2月16日凌晨3点和下午6点45分，武汉金银潭医院北三危重症病房，两名新冠肺炎感染者先后不幸离世，他们也成为自新冠肺炎暴发以来，进行尸检病理诊断的首两例遗体捐献案例。湖北省司法鉴定协会会长刘良及其团队在18小时内分别对两具遗体展开检验，预计将在10天内出具一份针对战“疫”具有指导性和建设性的病理报告。

早在十多天前，上海医疗队至少对6例已故新冠肺炎患者家属做过思想工作，均未获家属同意。

“病理诊断是最高法官，它帮助我们了解疾病发生和发展的具体过程。这次的新冠肺炎病毒流行，其传播力和致病性之强，我们有目共睹，但是这个疾病，侵犯哪个组织、哪个器官、包括具体器官的哪个部位，哪些细胞受到累及，我们还不是十分明确。”郑军华说，遗体解剖或是攻克病毒的关键。

他介绍，后续医生们还会选取合适的病人遗体，比如处于不同年龄阶段、患有不同基础疾病的患者遗体，尝试说服家属允许解剖，“10例左右，差不多可以完整说明问题”。

年轻患者的猝死，值得探究

郑军华多次提及，要对“不同年龄段”患者遗体进行分析，尤其是那些年轻的、突然心脏骤停猝死患者的病例。

“我们在一部分30岁至50岁的、本身没有基础疾病的病人救治中，碰到了难题。”郑军华说，有的年轻患者，白天还好好的，晚上会突然猝死，“我们考虑是病毒攻击心脏，导致心脏受损可能性比较大。但病毒对心脏的毒性作用，到底有哪些步骤、哪些进展，我们尚不知道。”

他介绍，上海医疗队对每一个死亡患者都会进行后期的临床病例研究和分析。目前，专家团队正在总结一些针对年轻患者的“心脏指标预示”，即心脏功能的某些指标出现某种较为微小的变化和异样时，提前预知接下来可能会产生的猝死风险，并作好防治准备，以提高患者的救治率。

此外，医生们在对病人的救治中，还带去了上海肺科医院的碟式面罩、复旦大学中山医院的“钮式面罩”等新产品，获得了较好的临床效果。中山医院的呼吸科副主任蒋进军还在20多天驻守时间里，发明了可以让医护人员和病人在进食时也可以“隔离”的鼻罩，并申请了国家实用新型发明专利，即将投产。

本报上海2月18日电

中青报·中青网记者 王烨捷 来源：中国青年报