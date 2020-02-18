共筑长城，抗击疫情，北京市政协科技委在行动

导语：新冠肺炎疫情发生以来，北京市政协科技委委员们纷纷积极行动，以各种形式活跃在抗击疫情的一线，积极投身疫情防控工作。科技委员会也积极采取多种举措，发挥好平台作用，与委员们一起共筑防疫抗疫钢铁长城，为疫情防控工作的顺利推进奠定了坚实的基础。

心系祖国，捐款捐物

自疫情爆发以来，市政协科技委多位委员纷纷以企业名义或个人名义为疫情防控前线捐款捐物，为抗击疫情贡献爱心和力量。

佳讯飞鸿董事长林菁委员第一时间在公司内部发出倡议，带领佳讯的全体员工积极行动起来，向湖北省慈善总会等组织累计捐款205万人民币，定向资助奋斗在第一线的“白衣天使”。首药控股（北京）股份有限公司在董事长李文军委员的带领下，在疫情爆发后第一时间响应，通过“湖北省青少年发展基金会”捐款37万元支持湖北的防疫工作。奇安信董事长齐向东委员提出一切工作以疫情防控为第一优先，不计成本，不惜代价，竭尽所能！在他的带领下，奇安信集团为火神山医院捐献价值400万元的物资，并派出网络安全应急保障小分队保障火神山医院的安全运转工作。

姚劲波委员以58集团公司名义向湖北省累计捐赠110万元现金，以及价值超过100万元的医用口罩、防护服等医疗用品。张凌云委员带领掌阅科技股份有限公司向湖北省人民医院、武汉大学中南医院各捐助100万元，共计200万元，用于湖北省疫情防治工作。掌阅科技还充分利用自身文化科技企业的优势，努力满足民众在家期间的文化需求，为武汉读者免费提供100万份掌阅APP月卡VIP（约合计价值1800万人民币），使武汉读者可免费畅读VIP书库中的20万册图书一个月，同时，掌阅APP第一时间免费上线《新型冠状病毒感染防护》，为全国民众免费提供科学有效的防护手册，为打赢疫情狙击战护航。此外，孙子强、张蕊、何玲、赵晓光、王先进、刘华平、屈锋等委员纷纷以个人名义捐款，用于疫情防控。

科技助力，投身前线

新冠肺炎疫情肆虐，防疫抗疫十万火急。为坚决打赢这场疫情防控阻击战，市政协科技委多位来自企业的委员率领其员工奋战在疫情防控的第一线，为遏制疫情蔓延做出了杰出贡献。

中国电信在疫情爆发后迅速作出针对性部署抗击疫情，在集团副总经理张志勇委员的指挥下全力保障武汉重点地区、重点单位的信息通信，比如保障武汉12345市长热线的畅通。此外，中国电信率先在武汉火神山、雷神山临时医院实现4G/5G信号全覆盖，为央视开通火神山、雷神山医院建设现场高清视频直播，2900万网友同步在线观看。

在武汉市建设火神山医院的过程中，北京市海淀区企业东华软件的子公司东华医为被确定为该医院信息系统的承建主体。东华软件董事长薛向东率领200多名东华医为员工放弃休假，不顾个人安危，一直奋战在医院建设第一线，仅用9天的时间便完成了过去2到3个月才能完成的工程量，为火神山医院的顺利交付使用立下了汗马功劳。

在董事长林菁的率领下，佳讯飞鸿以“助力政府用科技手段防控疫情，让领导‘看得见、听得到、能指挥、可协作’”为主旨，启动疫情防控应急指挥调度系统，为海淀区的区政府、卫健委、医疗机构及监督所、监督站等四级机构之间建立通信平台，各级指挥者不仅可以与一线医护人员便捷高效的沟通，而且能将指挥调度快速下达给所有相关人员。

疫情期间，面对防疫口罩缺口问题，纳通科技集团董事长赵毅武委员组织集团内近100多名工业系统人员复工，利用工厂的生产条件和优势，短短5天内，完成了一个口罩生产线的从无到有，从构思到投产的全过程，现已投产医用外科口罩产品生产线5条，日产一次性医用外科口罩（非灭菌类）20万个，极大缓解了北京市医用口罩供应不足的问题。近期，纳通生物工厂计划继续扩增生产线，其中包括德国先进的口罩生产设备，专注用于KN95口罩的生产。

关注疫情，建言献策

在捐款捐物、投身一线之外，科技委委员们还积极讨论，为疫情防控建言献策。围绕疫情防控期间工作机制建设、信息发布、物资调配等方面，屈锋、刘以农、佘京学、李文军等委员提出了有针对性的建设性意见建议，截至目前已累计报送7篇诤友信息（其中包括集体报送1篇，个人报送6篇）。朱良、田文、张凌云、廖理纯等委员也以社情民意信息的方式针对疫情防控期间出现的各类问题及时地提出措施建议，截至目前已累计报送13篇社情民意信息。这些意见建议，为做好特殊时期疫情防控工作提供了有益参考。

搭好平台，共筑长城

在委员们共同为疫情防控工作出人出力的同时，科技委员会也在积极行动，把疫情防控作为当前最重要的工作，通过各项工作的积极推进，将人民政协的制度优势切实转化成为了这场全民战“疫”的硬核力量。

市政协科技委员会密切联系各位委员，在疫情发生后向委员们发出了《致委员的一封信》，积极传达中央、市委和市政协有关防控工作指示精神，转达市政协对各位委员的关心和问候，并动员委员们积极投身到抗疫一线。同时，在疫情防控期间及时收集反映社情民意信息和委员的真知灼见，统计委员参与疫情防控工作情况并报送有关部门。此外，科技委通过调查部分委员企业的开复工情况，及时了解和掌握委员企业的运转情况，并计划对部分企业进行走访慰问，帮助解决开复工过程中所面临的实际困难，把对委员的关心和问候落到实处。

科技委员会通过多项举措的积极推进，与委员们一起合力筑起了共同防疫的钢铁长城，体现了强烈的责任感和使命感，为打赢疫情防控阻击战贡献了一份坚实的力量。（北京政协）